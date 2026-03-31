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Blu Radio  / Economía  / ¿Sancionarán a Germán Ávila por incumplir su función como minhacienda en junta del BanRep?

¿Sancionarán a Germán Ávila por incumplir su función como minhacienda en junta del BanRep?

El ministro de Hacienda afirmó en rueda de prensa que se retira de la junta directiva del Banco de la República luego del desacuerdo de subir en 100 puntos básicos las tasas de interés.

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