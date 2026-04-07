En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía pide al presidente Gustavo Petro reactivar capturas contra jefes del Frente 33

Fiscalía pide al presidente Gustavo Petro reactivar capturas contra jefes del Frente 33

Entre junio y diciembre de 2025 se han emitido múltiples órdenes de captura e imputaciones contra integrantes de esta estructura armada por delitos considerados de alta gravedad, entre ellos homicidio en persona protegida y conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad