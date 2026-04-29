Caminos de los Cerros Orientales cerrarán este viernes festivo en Bogotá: ojo si tenía plan

Cada vez más personas prefieren los deportes al aire libre y las caminatas porque ofrecen una pausa real frente al ritmo acelerado de la vida diaria.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado "Espacios verdes y azules y salud mental", indica que estar en contacto con la naturaleza ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo y aporta beneficios físicos sin necesidad de rutinas complejas o costosas.

Además, actividades como caminar permiten desconectarse de las pantallas, respirar aire limpio y compartir tiempo de calidad, lo que las convierte en una opción sencilla y atractiva para cuidar tanto el cuerpo como la mente. No obstante, para los amantes de las caminatas hay una mala noticia debido al próximo festivo en Colombia.



Caminos de los Cerros Orientales cerrarán este festivo en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció este miércoles el cierre de los caminos de los Cerros Orientales para este viernes festivo 1 de mayo de 2026, debido a que es el Día del Trabajo.

Según la entidad, la medida busca garantizar que el personal encargado de la seguridad pueda concentrarse en las diferentes actividades programadas en la ciudad durante esta fecha.



Asimismo, el Acueducto hizo un llamado a la ciudadanía para que evite el ingreso por zonas no autorizadas y respete los horarios de cierre, con el fin de prevenir riesgos y facilitar la operación en la capital.

La operación de los senderos se retomará con normalidad el sábado 2 de mayo. Para quienes deseen programar su visita, se recomienda hacerlo a través de la aplicación “Camino de los Cerros Orientales” o en la página web oficial del Acueducto.

Además, la entidad indicó que la ciudadanía debe tener en cuenta que el aplicativo habilita los cupos con tres días de anticipación y, una vez se llenan, no es posible hacer nuevas reservas para esa fecha.

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Por eso, se aconseja agendar con tiempo y, en caso de no poder asistir, cancelar la visita para liberar el espacio a otros usuarios. También es importante mantener la aplicación actualizada para asegurar su correcto funcionamiento.