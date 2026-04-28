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Habrá cortes de agua por 34 horas en Kennedy, Engativá, algunas zonas de Usaquén y Cota

De acuerdo con el acueducto, la suspensión se hace por la instalación de una valvula de 1,5 metros de diámetro en el Tanque Santa Ana de Usaquen que permite actualizar el sistema de protección ante eventos sismicos en los tunes que se transporta el agua.

grifo de agua en casa.jpg
Grifo de agua en casa.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Desde las 2:00 p.m. del miércoles 29 de abril y por 34 horas no habrá servicio de agua en Kennedy, Engativá, algunas zonas de la localidad de Usaquén y Cota, Cundinamarca. De acuerdo con el Acueducto, la suspensión se hace por la instalación de una válvula antisísmica de 1,5 metros de diámetro en el Tanque Santa Ana de Usaquén que permite actualizar el sistema de protección ante eventos sísmicos en los túneles que se transporta el agua.

De acuerdo con el Acueducto, una válvula antisísmica es un sistema de protección mecánica que corta el suministro de agua al detectar movimientos telúricos para prevenir fugas o daños mayores en la infraestructura, y así mismo previniendo el desperdicio de agua potable.

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Corte Agua
Foto: Acueducto Bogotá
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Corte Agua
Foto: Acueducto Bogotá

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Cortes de Agua
Foto: Acueducto Bogotá

Por su parte, la empresa de Acueducto asegura que por estos cortes el color del agua puede cambiar mientras se hace la maniobra. Sin embargo, confirman que por esto las condiciones de potabilidad no van a cambiar, ni van a presentar riesgos para la salud. Así mismo, se espera que durante la mañana del viernes 1 de mayo el servicio comience a restablecerse de manera gradual.

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