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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados del Baloto y Revancha del lunes 13 de julio de 2026: números ganadores del sorteo 2.682

Resultados del Baloto y Revancha del lunes 13 de julio de 2026: números ganadores del sorteo 2.682

Baloto realizó este lunes 13 de julio de 2026 el sorteo 2.682. Conozca los números ganadores de Baloto y Revancha, los premios entregados y el nuevo acumulado para el próximo sorteo.

Baloto y Revancha.
Baloto y Revancha.
Foto: ChatGPT/Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

Baloto realizó este lunes 13 de julio de 2026 el sorteo 2.682, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban llevarse el premio mayor acumulado. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio principal no registró ganadores con cinco aciertos más la Superbalota, por lo que el acumulado continuará creciendo para el próximo sorteo.

Números ganadores del Baloto del 13 de julio de 2026

Los números favorecidos en el sorteo 2.682 fueron:

—— Superbalota: —

Resultados de Revancha del lunes 13 de julio de 2026

En la modalidad Revancha, los números ganadores del sorteo 2.682 fueron:

—- Superbalota: —-

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Baloto es uno de los juegos de azar de mayor tradición en Colombia. Para obtener el premio mayor es necesario acertar las cinco balotas principales y la Superbalota. Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana y ofrecen la posibilidad de participar en ambas modalidades con una misma apuesta.

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