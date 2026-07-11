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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

Baloto, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

Baloto realizó este sábado 11 de julio de 2026 el sorteo 2.681. Conozca los números ganadores de Baloto y Revancha, los premios entregados y el nuevo acumulado para el próximo sorteo.

Baloto.jpg
Baloto.
Foto: archivo, imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jul, 2026

Baloto llevó a cabo este sábado 11 de julio de 2026 el sorteo 2.681, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban acertar la combinación ganadora del premio mayor. De acuerdo con los resultados oficiales, el acumulado principal continuó sin ganador de cinco aciertos más la Superbalota, por lo que el premio seguirá creciendo para el próximo sorteo.

En esta oportunidad, el acumulado de Baloto ascendía a $45.600 millones, mientras que el sorteo dejó ganadores en las diferentes categorías de premios.

Números ganadores de Baloto

La combinación ganadora del Baloto fue: XX - XX - XX - XX - XX, superbalota: XX. (en minutos)

Resultados de Revancha

En el mismo sorteo también se realizó la Revancha, cuyo acumulado era de $6.800 millones.

La combinación ganadora fue: XX - XX - XX - XX - XX, superbalota: XX.
(en minutos)

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