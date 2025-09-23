Expertos piden precaución ante las declaraciones de Trump sobre el acetaminofén

Las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asoció el consumo de paracetamol durante el embarazo con la aparición de autismo en los niños, han despertado preocupación en padres de familia y en la comunidad médica.

En diálogo con Blu Radio, Ángela Sánchez, neuropsicóloga y directora de Neurorehabilitar, explicó que este tema no es nuevo en la agenda científica, pues desde hace más de dos décadas se han realizado estudios sobre factores externos que podrían influir en el desarrollo del autismo, entre ellos, ciertos medicamentos y químicos ambientales. Sin embargo, recalcó que los hallazgos no son concluyentes.

“Lo que sabemos hoy es que el autismo tiene una fuerte base genética, con más de cien genes relacionados, pero también existen posibles factores desencadenantes. Entre ellos se han estudiado medicamentos prenatales, vacunas e incluso sustancias como el plomo. Aun así, no podemos afirmar que el paracetamol sea la causa del autismo”, señaló Sánchez.

La especialista advirtió que generar alarma sin evidencia puede ser riesgoso, ya que el uso de acetaminofén en algunas madres es necesario para tratar fiebres que, de no controlarse, podrían derivar en complicaciones más graves. “No podemos causar angustia sin tener claridad ni estudios contundentes. Lo que este debate sí logra es poner de nuevo sobre la mesa la necesidad de profundizar en la investigación bioquímica del autismo”, puntualizó.



Sánchez también recordó que el autismo es un trastorno multifactorial y que su prevalencia ha aumentado de forma significativa: “Hace unos años recibíamos entre uno y tres niños nuevos al mes; hoy llegan hasta cinco diagnósticos diarios. Algo lo está causando, pero aún no sabemos con certeza qué”.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que no existe evidencia científica que vincule directamente el consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo. No obstante, recomendó que todo medicamento en esta etapa se use con precaución y siempre bajo supervisión médica.