Terremoto en Manizales ya deja 6 personas fallecidas y 1.150 edificaciones en pérdida total

En medio de las labores de remoción de escombros y atención a familias enteras evacuadas, aumentó el número de fallecidos por cuenta del terremoto en la ciudad de Manizales.

Así lo confirmó el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien aseguró que se trataba de una persona que había resultado herida tras el colapso de un techo y a pesar de los esfuerzos médicos murió en la madrugada de este miércoles.

"Fue una de las personas que estaba en Disfarma, le cayó parte de un techo, y estaba siendo atendida y perdió la vida hoy. Así que llevamos seis, esperamos que esa cifra no crezca", admitió el mandatario.

Ahora son 243 las personas que son atendidas en el albergue habilitado por la Alcaldía en el coliseo mayor y en donde en los sobrevivientes sigue siendo mayor el deseo por salir adelante.



Ese fue el caso de Carlos Mario Uribe, a quien el temblor lo sorprendió en su vivienda antes de salir a trabajar. Lo perdió todo, excepto su moto, el medio de sustento para sus labores como vendedor de alimentos puerta a puerta.

"No, esta motico es... No, pues, es que no hay palabras, vea. Es la que me da el almuercito. Por ahora, la que es mi compañera", reconoció.

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Según el más reciente reporte entregado por las autoridades de Gobierno ya son en toda la ciudad 1.970 las edificaciones afectadas parcialmente y unas 1.150 con pérdida total y posiblemente deban ser demolidas.

Hasta ahora la solicitudes de revisión de estructuras posiblemente con riesgo ya van en más de 2.000, mientras que ingenieros expertos ya han visitado 550 de ellas.

Una de las que genera mayor preocupación por su valor religioso, histórico, cultural y patrimonial es la Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario.

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En las últimas horas, el alcalde Rojas confirmó que tras el ofrecimiento de Acerías PazdelRío de todo el acero necesario para reconstruir el templo, Argos ya se sumó con el aporte de todo el cemento.

En el lugar avanzan análisis estructurales con sobrevuelo de drones para definir cómo proceder e iniciar las gestiones administrativas ante el Ministerio de Cultura.