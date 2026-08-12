En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Terremoto en Manizales ya deja 6 personas fallecidas y 1.150 edificaciones en pérdida total

Terremoto en Manizales ya deja 6 personas fallecidas y 1.150 edificaciones en pérdida total

La más reciente víctima mortal es un hombre que estaba dentro del conteo de heridos luego de que le cayera un parte del techo.

Terremoto en Manizales.
Terremoto en Manizales.
Foto: Blu Radio.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En medio de las labores de remoción de escombros y atención a familias enteras evacuadas, aumentó el número de fallecidos por cuenta del terremoto en la ciudad de Manizales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Así lo confirmó el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien aseguró que se trataba de una persona que había resultado herida tras el colapso de un techo y a pesar de los esfuerzos médicos murió en la madrugada de este miércoles.

Últimas noticias

Zona afectada por el terremoto en Cali.
Nación

Aseguradoras explican cómo puede reclamar pólizas si resultó afectado por el terremoto en Colombia

Abelardo De La Espriella
Nación

El presidente De La Espriella "autorizó" operaciones militares con EEUU en Colombia: Pete Hegseth

"Fue una de las personas que estaba en Disfarma, le cayó parte de un techo, y estaba siendo atendida y perdió la vida hoy. Así que llevamos seis, esperamos que esa cifra no crezca", admitió el mandatario.

Ahora son 243 las personas que son atendidas en el albergue habilitado por la Alcaldía en el coliseo mayor y en donde en los sobrevivientes sigue siendo mayor el deseo por salir adelante.

Ese fue el caso de Carlos Mario Uribe, a quien el temblor lo sorprendió en su vivienda antes de salir a trabajar. Lo perdió todo, excepto su moto, el medio de sustento para sus labores como vendedor de alimentos puerta a puerta.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"No, esta motico es... No, pues, es que no hay palabras, vea. Es la que me da el almuercito. Por ahora, la que es mi compañera", reconoció.

Publicidad

Según el más reciente reporte entregado por las autoridades de Gobierno ya son en toda la ciudad 1.970 las edificaciones afectadas parcialmente y unas 1.150 con pérdida total y posiblemente deban ser demolidas.

Catedral de Manizales.
Antioquia

Acerías PazdelRío donará el acero para reconstruir Catedral de Manizales tras terremoto

Manizales.
Antioquia

En un solo día se triplicaron damnificados y número de casas afectadas por terremoto en Manizales

Hasta ahora la solicitudes de revisión de estructuras posiblemente con riesgo ya van en más de 2.000, mientras que ingenieros expertos ya han visitado 550 de ellas.

Una de las que genera mayor preocupación por su valor religioso, histórico, cultural y patrimonial es la Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario.

Publicidad

En las últimas horas, el alcalde Rojas confirmó que tras el ofrecimiento de Acerías PazdelRío de todo el acero necesario para reconstruir el templo, Argos ya se sumó con el aporte de todo el cemento.

En el lugar avanzan análisis estructurales con sobrevuelo de drones para definir cómo proceder e iniciar las gestiones administrativas ante el Ministerio de Cultura.

Relacionados

Noticias de hoy

Manizales

Publicidad

Publicidad

Publicidad