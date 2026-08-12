Acerías PazdelRío donará el acero para reconstruir Catedral de Manizales tras terremoto

En medio de la angustia de habitantes de Manizales tras los daños provocados por el fuerte terremoto, una infraestructura en particular ha concentrado el interés de buena parte de sus habitantes: la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.

Posiblemente, el principal referente arquitectónico, religioso y cultural de la capital de Caldas sufrió graves daños estructurales incluyendo el colapso parcial de una torre lateral, la inclinación de otra torre, la caída de elementos de la cúpula y profundas grietas en sus muros.

La compleja situación material ya empieza a movilizar a varios sectores, entre ellos, el privado que anunciaron su aporte para este proceso.

La donación

Recientemente, Acerías PazdelRio anunció la donación del 100% del acero necesario para llevar a cabo las labores de reconstrucción de este emblemático templo declarado Monumento Nacional de Colombia en 1984.

De igual manera, sobre la catedral se refirió durante la reciente visita el presidente Abelardo de la Espriella, entregando ordenes a la ministra de Cultura, Paola Holguín.

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“Hay algo que me duele muchísimo a mí en lo personal, y es el daño que sufrió la catedral de Manizales, que es, de verdad, un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de Cultura, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester, a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica, que no solamente es un baluarte para los manizalitas, es también para toda Colombia”, destacó el jefe de Estado.

Para evitar cualquier accidente con transeúntes, desde el momento de la emergencia sigue cerrada y custodiada por la fuerza pública tanto la catedral como Plaza de Bolivar y sus alrededores. Locales comerciales tampoco han reabierto para evaluar los daños registrados.