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Dos edificios en Rionegro fueron evacuados de manera preventiva dejando 10 familias damnificadas

En una institución educativa del municipio también se detectaron algunos daños de consideración.

PMU en Rionegro, Antioquia.
PMU en Rionegro, Antioquia.
Alcaldía de Rionegro
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Tras el movimiento sísmico registrado durante la mañana del lunes, los organismos de atención de emergencias mantienen un despliegue en diferentes sectores de Rionegro, Antioquia, con el propósito de inspeccionar edificaciones y determinar posibles afectaciones en sus estructuras.

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La Alcaldía de Rionegro informó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas. Sin embargo, varias edificaciones han reportado grietas, fisuras y dilataciones que han obligado a realizar evacuaciones preventivas mientras avanzan las respectivas evaluaciones técnicas.

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Uno de los casos reportados se presenta en Torres del Rosal, en un sector cercano a la Universidad Católica de Oriente, donde fueron identificadas dilataciones y afectaciones en algunas columnas y por ello se obligó a la evacuación preventiva, afectando a cerca de 10 familias.

Una situación similar se vive en la Institución Educativa Técnico Industrial, donde fueron reportadas dilataciones y fisuras. En este lugar también se desarrolla una inspección técnica para determinar si existen riesgos para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

En el sector de San Antonio de Pereira, específicamente en la edificación Santillana, se identificaron grietas y daños en vidrios y ventanas. Debido a estas condiciones, el inmueble fue evacuado de manera preventiva mientras los organismos competentes realizan las verificaciones correspondientes.

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Además, se recibió un reporte en El Porvenir, sexta etapa, donde equipos de emergencia realizan una inspección para establecer las condiciones de seguridad de las edificaciones afectadas.

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El Cuerpo de Bomberos, profesionales de ingeniería civil y personal de Gestión del Riesgo, continúan recorriendo el municipio y atendiendo los llamados de la comunidad.

"Estamos inspeccionando estructura por estructura donde nos llaman y donde hemos evidenciado que ha pasado de pronto alguna anomalía. Invitamos a toda la comunidad, tener a la mano el botiquín y el maletín de emergencia por si se repite una réplica de estas, poder evacuar de manera controlada", indicó el director de Gestión de Riesgo de Rionegro, Andrés Pérez.

La Alcaldía de Rionegro pidió a los habitantes mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar difundir información que no haya sido confirmada oficialmente.

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