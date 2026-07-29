Riña con arma blanca deja cuatro menores aprehendidos y un adulto capturado en Rionegro

Una violenta riña con armas blancas dejó un saldo de cinco personas lesionadas y cinco implicados detenidos en el municipio de Rionegro, tras un operativo de la Policía Nacional que permitió controlar la situación.

El hecho se registró en el sector de Villa Camila, en la urbanización Mi Casita, donde la comunidad alertó a las autoridades a través de una llamada telefónica sobre un enfrentamiento en vía pública entre varios sujetos armados con machetes. La oportuna reacción policial permitió intervenir en el lugar y constatar que cinco hombres se agredían mutuamente por problemas personales.

Como resultado del operativo, las autoridades materializaron la captura de un adulto y la aprehensión de cuatro menores de edad por el delito de lesiones personales, además de incautar el arma blanca utilizada en la confrontación. Tres de los implicados resultaron lesionados durante el altercado.

"Al evidenciar la conducta punible descrita en el artículo 111 del código penal Colombiano se procedió hacer la incautacion del arma blanca tipo machete con la que se habían agredido y efectiva la captura y la aprehensión de las personas" afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante del Departamento de Policía Antioquia. Ante las versiones iniciales que circulaban en redes sociales, las autoridades y directivas aclararon de manera tajante que los hechos no tuvieron ninguna relación con la Institución Educativa Josefina Muñoz González ni con sus estudiantes.



Los cinco implicados y el elemento incautado quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.