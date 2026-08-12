Dos vías afectadas deja el terremoto en Antioquia: inspeccionan tramos en 80 municipios

En Antioquia se mantienen desplegados equipos técnicos y operativos en las nueve subregiones del departamento para verificar el estado de la red vial departamental, luego del fuerte terremoto del pasado lunes.

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia informó que ya cuenta con un inventario base de los 125 municipios de la región y que, hasta el momento, se han consolidado reportes y verificaciones en 80 localidades. Paralelamente, continúan los recorridos de campo en diferentes corredores viales.

De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Administración Departamental, no se han identificado afectaciones de consideración en la red vial. Sin embargo, en el Suroeste antioqueño se registraron dos situaciones que podrían estar relacionadas con el movimiento telúrico.

La primera en la vía La Metida – Concordia, donde se produjo caída de material que generó la ocupación parcial de uno de los carriles y la segunda corresponde a un agrietamiento leve de la superficie de rodadura en la vía Concordia – Betulia.



Las autoridades mantienen las labores de inspección en coordinación con los gobiernos locales, con el propósito de establecer si el sismo ocasionó daños adicionales en puentes, pérdidas de banca o derrumbes en diferentes corredores del departamento.

La Secretaria de Infraestructura de Antioquia señaló que se conserva activa la capacidad institucional y operativa en territorio para verificar que las condiciones de movilidad sean seguras para los ciudadanos y responder oportunamente ante cualquier eventualidad derivada del terremoto.

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Finalmente, las autoridades recomendaron mantener atención a los reportes oficiales mientras avanzan las inspecciones en la red vial departamental y se determina si existen nuevas afectaciones asociadas al movimiento sísmico.