Golpe al microtráfico en Bucaramanga: desarticulan centro de acopio de ‘Los del Sur’

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó un nuevo golpe contra el microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga con la captura de cuatro personas y la desarticulación de un centro de acopio y distribución de estupefacientes que, según las autoridades, estaba al servicio de la estructura criminal ‘Los del Sur’.

Los resultados se lograron mediante operativos adelantados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), desarrollados en Bucaramanga y Piedecuesta.

En una primera acción investigativa, la SIJIN ejecutó tres diligencias de registro y allanamiento que permitieron desarticular un centro de acopio y distribución de drogas utilizado, presuntamente, por la organización delincuencial ‘Los del Sur’.

Durante el operativo fueron capturados en flagrancia una mujer de 24 años y un hombre de 39 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, las autoridades incautaron más de 20 kilogramos de marihuana, distribuidos en panelas prensadas y cigarrillos artesanales listos para su comercialización, así como dinero en efectivo, elementos para la dosificación de sustancias alucinógenas y un teléfono celular que será analizado dentro de la investigación.



De manera paralela, uniformados del GOES, con apoyo de la SIJIN, realizaron un procedimiento en el asentamiento humano Villas de Girardot, en Bucaramanga, donde capturaron en flagrancia a un hombre de 34 años, conocido con el alias de ‘Pepo’, señalado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la estructura delincuencial ‘Los de Villas’.

Según el reporte oficial, el hombre intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue interceptado pocos metros después. Durante el registro le fueron halladas 2.200 cápsulas de bazuco y 2.586.000 pesos en efectivo, dinero que, al parecer, provenía de la venta de estupefacientes.

Golpe al microtráfico en Bucaramanga. La SIJIN, en coordinación con la Fiscalía, desarticuló un centro de acopio y distribución de estupefacientes que, según las autoridades, estaba al servicio de la estructura criminal 'Los del Sur'. Fueron capturadas dos personas #VocesySonidos pic.twitter.com/EfYO0P5Axp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 28, 2026

Las autoridades informaron que, en un segundo procedimiento desarrollado por el GOES en Piedecuesta, también fue capturada otra persona, fortaleciendo las acciones contra el tráfico local de drogas y el porte ilegal de armas.

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Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización.

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Las autoridades han intensificado las operaciones contra las estructuras dedicadas al microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente contra organizaciones como ‘Los del Sur’ y ‘Los de Villas’, señaladas de controlar el expendio de estupefacientes en varios sectores de Bucaramanga y Piedecuesta.