En Piedecuesta 700 niños han desertado de colegios: alerta por avance de grupos criminales

Las autoridades de Santander manifestaron su preocupación por el aumento de la deserción escolar en Piedecuesta, luego de conocerse que más de 700 niños y jóvenes han abandonado las aulas, una situación que, según las autoridades, podría facilitar que organizaciones delincuenciales intenten captar e instrumentalizar a menores de edad para actividades criminales.

La alerta fue expuesta durante un consejo de seguridad en el municipio, donde se analizó la situación de orden público y las acciones para enfrentar a las estructuras criminales que operan en la zona, especialmente aquellas señaladas de reclutar menores para cometer delitos.

El subsecretario de Seguridad de Santander, Douglas Arenas, explicó que uno de los principales objetivos de las autoridades es debilitar las redes delincuenciales que, presuntamente, están utilizando a niños y adolescentes para fortalecer sus actividades ilegales.

"Un dato preocupante que nos deja la Alcaldía en ese Consejo de Seguridad es que ya hay registrados más de 700 niños o jóvenes que han desertado de la escolaridad en el municipio y que, de alguna u otra forma, generan atención para estos grupos de delincuencia organizada para poder captarlos", afirmó el funcionario.



Ante este panorama, Arenas anunció que la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con la administración municipal, pondrá en marcha un plan para identificar las causas de la deserción escolar y reincorporar a estos estudiantes al sistema educativo.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, aclaró que no existe evidencia para afirmar que los menores estén abandonando los colegios por presión directa de las bandas criminales. Sin embargo, advirtió que permanecer fuera del sistema educativo incrementa el riesgo de que sean reclutados.

"No podemos entrar a decir directamente que los están sacando de los colegios para vincularlos a la criminalidad, pero sí es un elemento de mucha preocupación. Cuando estos muchachos no están estudiando ni desarrollando actividades, pueden ser instrumentalizados fácilmente por grupos delincuenciales", señaló el oficial.

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El general Quintero agregó que las investigaciones indican que estructuras criminales que delinquen en el sur del área metropolitana han recurrido al uso de menores de edad para ejecutar homicidios bajo la modalidad de sicariato.

Como parte de la ofensiva contra estas organizaciones, la Policía Metropolitana reportó la captura de alias "Zombie", señalado como uno de los principales dinamizadores del sicariato en Piedecuesta. El procedimiento incluyó diligencias de allanamiento y registro que fueron legalizadas por las autoridades judiciales, y el presunto delincuente quedó con medida de aseguramiento privativa de la libertad.