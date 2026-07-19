Retaliaciones por microtráfico sería la causa de ataque armado en corregimiento de Caucasia

En las últimas horas las autoridades en Antioquia entregaron nuevos detalles sobre la situación violenta ocurrida en el corregimiento Cuturú del municipio de Caucasia donde las autoridades investigan el crimen de un hombre, presuntamente a manos del Clan del Golfo.

Según indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en el departamento, el ataque armados contra la víctima identificada como Henry Hernando Narváez, de 48 años de edad, fue producto de retaliaciones por asuntos relacionados con el microtráfico en medio de las festividades de la virgen del Carmen en este territorio ubicado a unas tres horas del casco urbano del municipio.

Versiones de lo ocurrido entregadas a la fuerza pública indican que al corregimiento llegaron hombres fuertemente armados en una camioneta para atacar a Narváez.

"Aprovechando el marco de unas fiestas que hay allá, llevaron un cantante de champeta que aglomeró bastantes personas, y ahí aprovecharon para vender estupefacientes a varias personas. Entonces, parece ser que estaba desligándose la organización, y por eso tuvieron que tomar esa decisión, la estructura criminal, para generar un tipo de venganza", detalló Muñoz.



Mientras avanzan las acciones para la llegada de más efectivos de la Policía y el Ejército a este territorio, sigue la búsqueda de otro hombre que habría sido secuestrado por este mismo grupo armado en medio de la incursión.

Este fue identificado como Yamit Beltrán, un reconocido minero de la zona, y por quien la Gobernación de Antioquia anunció 50 millones de pesos de recompensa por información que permita su ubicación.