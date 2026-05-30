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A la cárcel 17 integrantes de grupo delincuencial dedicado al microtráfico en Medellín

La decisión de la justicia llegó tras un preacuerdo alcanzado por los sentenciados.

Cárcel en Colombia
Cárcel en Colombia
Foto: referencia, AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Un juez de conocimiento dejó en firme la condena contra 17 integrantes de una organización señalada de dinamizar el tráfico local de estupefacientes en la Comuna 4 de Medellín, luego de aprobar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.

Los procesados fueron sentenciados a penas de entre cuatro y once años y cuatro meses de cárcel por delitos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego y utilización ilícita de bienes para actividades criminales.

Entre los condenados aparecen Juan Esteban Pabón Piedrahíta, alias 'Pajitas', identificado por las autoridades como máximo cabecilla de la estructura; además de Mateo Álvarez Henao, alias 'Mateo', y Juan David Castañeda Martínez, alias 'El Sobri', quienes, según la investigación, ejercían labores de coordinación territorial dentro de la organización.

La Fiscalía sostuvo que los hoy sentenciados hacían parte del grupo delincuencial conocido como “Altos de la Virgen”, con presencia en el barrio Aranjuez, donde presuntamente controlaban actividades de microtráfico mediante una red organizada y con funciones específicas.

Durante el proceso judicial, el ente investigador recopiló evidencias que permitieron establecer que la estructura criminal operaba bajo un esquema jerarquizado encargado de coordinar el almacenamiento de estupefacientes, surtir puntos de expendio y comercializar sustancias alucinógenas en diferentes sectores de la comuna.

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