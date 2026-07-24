A la cárcel hermanos señalados de liderar red de microtráfico en Cimitarra, Santander

Un juez envió a la cárcel a dos hermanos señalados de integrar y liderar la estructura criminal conocida como 'Los del Muro', dedicada, según las autoridades, al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Cimitarra, Santander.

La medida de aseguramiento fue impuesta tras las capturas en flagrancia de los hombres, conocidos con los alias de 'David Mena' y 'Raúl Mena', durante un operativo adelantado por la Policía de Santander, en coordinación con la Fiscalía General y el Ejército.

Las detenciones se hicieron efectivas mediante cinco diligencias de allanamiento y registro en los barrios Los Pinos, Pueblo Viejo y 28 de Abril, donde, de acuerdo con la investigación, la organización delincuencial concentraba gran parte de su actividad ilegal.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cerca de 1.850 gramos de marihuana, 325 gramos de base de coca, 57 gramos de cocaína y material utilizado para la dosificación y comercialización de las sustancias.



El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que con este operativo se logró afectar una de las estructuras que venía distribuyendo drogas en ese municipio.

"Logramos afectar directamente a la estructura criminal conocida como 'Los del Muro', quienes venían sembrando el temor y contaminando a nuestros jóvenes en los barrios Pueblo Viejo y Los Pinos de Cimitarra", afirmó el oficial.

Los dos procesados fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

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De acuerdo con la Policía, ambos registran antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, amenazas, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno.