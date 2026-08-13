“Soy un contralor independiente”: Laverde defiende su autonomía pese al respaldo total de partidos

Jorge Eliécer Laverde fue elegido como contralor general de la República tras obtener 269 votos en el Congreso, una cifra que refleja un respaldo transversal de todas las bancadas políticas. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Laverde respondió a los interrogantes sobre su supuesta independencia, su relación con cuestionados congresistas y sus planes para transformar el control fiscal en Colombia.

¿Puede realmente haber un contralor independiente elegido por los partidos?

Ante el cuestionamiento sobre si un funcionario elegido por el mismo Congreso —ente que suele buscar representación burocrática— puede actuar sin presiones, Laverde fue enfático en desmarcarse de las prácticas políticas tradicionales. “Esta es una Contraloría General de la República independiente. La solidaridad congresional y las visitas uno a uno fueron mi propuesta fundamental para generar una entidad diferente, disruptiva y tecnológica”, afirmó.

El nuevo contralor sostuvo que su hoja de vida y su perfil académico son sus principales garantías. Respecto a la presión por puestos en contralorías regionales o delegadas, Laverde fue tajante: “Esas prácticas quedarán abolidas. Conmigo saben que soy una persona muy recta y seria”.

¿Cuáles son los tres ejes estratégicos de su gestión?

El funcionario delineó su hoja de ruta, la cual busca, según sus palabras, convertir a la Contraloría en un "templo técnico al servicio del país". Su estrategia se basa en tres pilares:



Humanización del control fiscal: Laverde propone que detrás de cada cifra existan rostros, asegurando que “cada peso perdido es un niño sin escuela o un enfermo sin atención”.

Laverde propone que detrás de cada cifra existan rostros, asegurando que “cada peso perdido es un niño sin escuela o un enfermo sin atención”. Soberanía de datos fiscales: Considera que la información pública es un activo constitucional que debe protegerse con independencia frente al Estado.

Considera que la información pública es un activo constitucional que debe protegerse con independencia frente al Estado. Internacionalización: Adoptar estándares globales para perseguir activos y frenar la corrupción fuera de las fronteras nacionales.

¿Qué pasará con la lucha contra la corrupción y la "colcha de retazos" normativa?

Al ser consultado sobre el multimillonario déficit por corrupción que sufre el país, Laverde criticó la dispersión normativa existente desde 1991, la cual califica como una "colcha de retazos". Su propuesta legislativa inmediata será la creación de un Código Único Procesal de Control Fiscal. "Es la herramienta más poderosa para combatir la corrupción. Hay que llegar con mano de hierro jurídica", puntualizó el nuevo jefe del ente de control.

¿Cuál fue la relación de Laverde con el fallecido congresista Mario Castaño?

Uno de los puntos más tensos de la entrevista fue la insistencia sobre sus vínculos pasados con el exsenador Mario Castaño, condenado por corrupción. Laverde negó rotundamente haber tenido relación alguna. “Esos son falsos señalamientos que llevan construyendo algunos actores políticos por más de 12 años”, explicó, atribuyendo la confusión a una "ligereza" en las redes sociales del equipo de prensa de Castaño en 2014 que, según él, ha sido utilizada malintencionadamente para afectar su reputación.

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¿Habrá cambios en las Contralorías regionales?

Sobre la controversia generada por sus declaraciones previas acerca de las contralorías territoriales, Laverde aclaró que su objetivo no es eliminarlas, sino fortalecer su eficiencia. "El Sistema Nacional de Control Fiscal debe articular y proteger los departamentos. Lo que busco es transferir conocimiento y capacidad técnica para que sean más eficaces”, concluyó, reafirmando que su administración se centrará en optimizar las herramientas tecnológicas y la minería de datos para garantizar que la vigilancia fiscal llegue a cada rincón del país con celeridad.