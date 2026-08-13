“Estructura de catedral de Manizales sigue estando sólida”: monseñor José Miguel Gómez

La imponente Catedral Basílica de Manizales, símbolo arquitectónico y cultural de la capital caldense, enfrenta un desafío histórico tras el reciente terremoto que sacudió la región. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, el arzobispo de la ciudad, monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y al país: la estructura central del templo permanece sólida.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el líder religioso aclaró que, aunque la afectación en una de las torres es significativa, los informes técnicos preliminares descartan, por ahora, una demolición total del edificio centenario.

¿Qué daños sufrió la Catedral de Manizales tras el sismo?

El reporte oficial entregado por el arzobispo indica que el impacto mayor se concentró en el ángulo noreste, donde se ubica una de las cuatro torres laterales del templo. “La catedral quedó gravemente afectada en cuanto a esa torre y ese ángulo. Estamos ya recibiendo la intención de ayuda de las instituciones a nivel nacional y de muchas personas que quieren mucho la Catedral de Manizales”, explicó monseñor Gómez.

Respecto al interior, el prelado señaló que se registró una importante caída de escombros y daños en los enchapes de piedra bogotana que revisten los muros. No obstante, hubo un alivio para la comunidad: los vitrales, recientemente restaurados y dotados de marcos protectores contra movimientos de alto impacto, lograron resistir el embate del fenómeno natural.



¿Es verdad que la Catedral debe ser demolida?

Ante los rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible demolición total, el arzobispo fue enfático en desmentir tales versiones, calificándolas como una “alarma innecesaria”.

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“La primera inspección dice que las estructuras están más bien sólidas. Sí es prácticamente seguro que hay que demoler esa torre [la afectada] y hay que hacerlo pronto, por lo que está reclinando toneladas de peso sobre la estructura central de la catedral, sobre la nave principal, y después pensar en la reconstrucción de la misma”, explicó el arzobispo.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que el templo pierde uno de sus elementos exteriores. Según precisó monseñor Gómez, la torre del frente (noroeste) ya había sido reconstruida anteriormente tras los daños sufridos en un sismo ocurrido entre 1962 y 1963.

¿Qué medidas se han tomado para la reconstrucción?

La respuesta institucional ha sido inmediata. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, ya estableció contacto con la Arquidiócesis para coordinar los estudios técnicos necesarios. Asimismo, el sector privado ha manifestado su compromiso con la restauración.

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Al respecto, monseñor Gómez se refirió al ofrecimiento del Grupo Trinity, dueño de Acerías Paz del Río, quienes anunciaron la donación del acero necesario para las reparaciones. “Recibo el anuncio muy complacido, como todos los que queremos la catedral de Manizales. De hecho, no he tenido contacto directo con ellos todavía, pero sí a través de personas que los conocen muy directamente”, afirmó.

¿Cuál es el valor histórico de la catedral?

La Catedral de Manizales no solo es un edificio religioso, es un hito de la ingeniería y la historia colombiana. Construida por ingenieros franceses y españoles, el templo está próximo a conmemorar un siglo desde la colocación de su primera piedra (1927), mientras que su inauguración oficial se remonta a 1939.

El templo fue erigido como un símbolo de resiliencia tras la destrucción de la antigua catedral de madera, la cual fue consumida por incendios que azotaron el centro de la ciudad a principios del siglo XX. Hoy, al igual que hace cien años, la ciudad se prepara para proteger su patrimonio, con la esperanza puesta en que la “bella catedral neogótica” logre superar esta prueba.

“Estamos haciendo todo lo posible ahora por coordinar los primeros estudios y esfuerzos, y esperamos después coordinar y animar también los esfuerzos de reconstrucción”, concluyó monseñor Gómez.