La Catedral de Sal de Zipaquirá abrirá una experiencia inédita para recorrerla en bicicleta

La Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los principales atractivos turísticos de Colombia, presentará una nueva forma de recorrer sus históricos túneles. Como parte de la celebración de los 426 años de fundación del municipio, los visitantes podrán participar por primera vez en una BiciExperiencia Nocturna a 180 metros bajo tierra, una actividad que busca combinar deporte, patrimonio y turismo en un escenario único.

La iniciativa será uno de los eventos centrales de la programación preparada para conmemorar el aniversario de la capital salinera de Colombia durante el mes de julio. Con esta propuesta, Zipaquirá busca fortalecer su oferta turística y seguir consolidándose como uno de los destinos culturales y patrimoniales más importantes del país.

La experiencia permitirá a los participantes recorrer en bicicleta los pasajes subterráneos de la Catedral de Sal, considerada la Primera Maravilla de Colombia y reconocida internacionalmente por su arquitectura e ingeniería. Se trata de una actividad sin precedentes que ofrecerá una perspectiva diferente de este emblemático lugar, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la celebración.

Ofrece un gran recorrido para los fieles. Foto: Suministrada

Además de la novedosa experiencia subterránea, el municipio tendrá una agenda dirigida tanto a residentes como a turistas nacionales e internacionales. El objetivo es resaltar más de cuatro siglos de historia a través de actividades que integran cultura, gastronomía, deporte, emprendimiento y tradiciones locales.



La Plaza de los Comuneros será el principal escenario de la programación, donde se desarrollarán diferentes eventos para toda la familia. Entre ellos estará el Mercado Campesino, un espacio para que productores de la región comercialicen directamente sus productos y promuevan la riqueza agrícola de la provincia.

También se llevará a cabo el TortaZipaFest, una muestra gastronómica que reunirá a panaderos y reposteros locales con el propósito de destacar la tradición culinaria del municipio. La programación incluirá además presentaciones artísticas, espectáculos folclóricos, concursos, juegos tradicionales y un concierto masivo para conmemorar el cumpleaños de la ciudad.

Las autoridades locales esperan que estas actividades impulsen la economía del municipio mediante el aumento del flujo de visitantes, beneficiando sectores como el comercio, la hotelería, la gastronomía y los operadores turísticos.

Catedral de Sal de Zipaquirá. Foto: Suministrada

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Zipaquirá ha construido gran parte de su identidad alrededor de la explotación de la sal, actividad que marcó el desarrollo del municipio desde sus orígenes y que hoy continúa siendo uno de sus mayores símbolos. Ese legado se refleja especialmente en la Catedral de Sal, un escenario que cada año recibe miles de visitantes interesados en conocer una de las obras subterráneas más impresionantes del mundo.

El Centro Histórico de Zipaquirá, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, también hace parte de los atractivos que convierten a esta población de Cundinamarca en una parada obligatoria para quienes desean conocer la riqueza histórica y arquitectónica del país.

La celebración de los 426 años llega en un momento en el que el municipio continúa apostándole al turismo experiencial como una estrategia para diversificar su oferta y atraer nuevos públicos. En ese sentido, la primera BiciExperiencia Nocturna representa una apuesta por ofrecer actividades diferentes que complementen el tradicional recorrido por la Catedral de Sal.

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La expectativa es que esta iniciativa se convierta en un evento recurrente y fortalezca el posicionamiento de Zipaquirá como un destino que combina historia, innovación y naturaleza. La posibilidad de recorrer en bicicleta un monumento ubicado a 180 metros bajo tierra promete convertirse en una experiencia única para quienes buscan alternativas distintas dentro del turismo nacional.

Con esta programación especial, Zipaquirá no solo conmemora un nuevo aniversario de su fundación, sino que también reafirma su compromiso con la preservación de su patrimonio y la creación de nuevas experiencias para los viajeros. La ciudad demuestra así que es posible mantener viva su tradición salinera mientras innova para seguir sorprendiendo a quienes llegan desde diferentes regiones de Colombia y del mundo.