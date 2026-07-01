La Catedral de Sal de Zipaquirá hace historia con una alianza que abre las puertas de Europa

La Catedral de Sal de Zipaquirá, considerada la Primera Maravilla de Colombia, sigue ampliando su presencia internacional. Esta vez lo hace de la mano de la histórica Mina de Sal de Wieliczka, en Polonia, uno de los primeros lugares declarados Patrimonio Mundial por la Unesco y reconocido por sus más de siete siglos de historia.

La alianza representa un hecho sin precedentes para el turismo patrimonial, ya que une dos de los complejos subterráneos tallados en sal más importantes del planeta con el objetivo de impulsar estrategias conjuntas de promoción, conservación e intercambio cultural.

Con este acuerdo, Colombia abre una nueva ventana hacia el mercado turístico de Europa Oriental, mientras que Polonia fortalece sus vínculos con América Latina a través de uno de los destinos más emblemáticos del país.

Una alianza para impulsar el turismo entre Colombia y Europa

Entre las principales acciones que contempla el convenio se encuentran campañas de promoción turística en escenarios internacionales, mesas técnicas para compartir experiencias sobre conservación del patrimonio subterráneo y el desarrollo de proyectos educativos, culturales y artísticos entre ambas naciones.



Catedral de Sal de Zipaquirá. Foto: Suministrada

Como símbolo de esta nueva etapa de cooperación, tanto la Catedral de Sal como la Mina de Sal de Wieliczka intercambiarán esculturas elaboradas en sal que serán exhibidas de manera permanente en cada uno de los complejos turísticos.

La iniciativa busca consolidar un corredor internacional que reúna historia, arquitectura, espiritualidad e ingeniería, convirtiéndose en una nueva alternativa para viajeros interesados en el turismo cultural y de patrimonio.

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Más de dos millones de visitantes al año

La importancia del acuerdo también se refleja en las cifras.

En conjunto, ambos escenarios turísticos reciben más de dos millones de visitantes cada año. La Catedral de Sal de Zipaquirá registra cerca de un millón de turistas nacionales e internacionales anualmente, quienes recorren una estructura construida a 180 metros bajo tierra en el interior de una mina de sal activa.

Mientras tanto, la Mina de Sal de Wieliczka aporta una tradición de cerca de 700 años de historia. Sus galerías alcanzan una profundidad de hasta 327 metros y suman más de 287 kilómetros de túneles, características que la convierten en una de las obras de ingeniería minera más importantes de Europa.

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Más allá del componente cultural, la alianza también representa una oportunidad para fortalecer la economía regional.

Ofrece un gran recorrido para los fieles. Foto: Suministrada

La Catedral de Sal se mantiene como uno de los principales motores turísticos de Zipaquirá y uno de los activos más importantes del turismo colombiano, aportando al crecimiento del sector de comercio, hoteles y restaurantes.

Además, su operación genera cientos de empleos directos en áreas como guianza turística, ingeniería, mantenimiento y administración, así como miles de empleos indirectos relacionados con hoteles, restaurantes, transporte, comercio y artesanías de la región.

El convenio también contempla inversiones dirigidas a modernizar la experiencia de los visitantes mediante herramientas digitales, sistemas inteligentes de reservas, análisis de datos para la gestión turística, experiencias de realidad aumentada, iluminación sostenible y tecnologías para el monitoreo de las estructuras subterráneas.

La gerente de la Catedral de Sal, Yenny Páez Sabogal, destacó que el convenio permitirá proyectar el destino colombiano en nuevos mercados internacionales.

"Es un honor unirnos a otro referente del turismo en el mundo como lo es la Mina de Sal de Wieliczka. Este intercambio turístico nos permitirá crecer y posicionar nuestro destino en cada rincón de ambas naciones, mostrando y resaltando la cultura de nuestra Zipaquirá y de Colombia. Esto demuestra que al unirnos fortalecemos un sector que conecta países, impulsa economías y genera escenarios únicos de intercambio cultural", afirmó.

La directiva aseguró que esta cooperación permitirá fortalecer la oferta turística del municipio y seguir posicionando a Colombia como un destino competitivo a nivel internacional.

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Catedral de Sal de Zipaquirá anunció nuevo horario de atención

Junto con el anuncio de esta alianza internacional, la Catedral de Sal informó que desde el 1 de julio entró en vigencia un nuevo horario de atención para los visitantes.

El complejo turístico abrirá todos los días entre las 9:00 a. m. y las 4:40 p. m., tiempo durante el cual los turistas podrán recorrer las estaciones del Viacrucis, las naves de la Catedral, el Espejo de Agua, el Museo Monumental Subterráneo y los diferentes espacios culturales y tecnológicos.

Por su parte, el horario administrativo será de lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., mientras que los viernes la atención se prestará entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m.