Corra bajo tierra: así puede participar en la carrera deportiva de la Catedral de Sal de Zipaquirá

Corra bajo tierra: así puede participar en la carrera deportiva de la Catedral de Sal de Zipaquirá

La famosa y emblemática catedral cumple 30 años y para celebrarlos organizaron el Catedral Fest, donde podrán participar miles de personas en una de las carreras más esperadas y llena de colores.

