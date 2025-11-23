Corra bajo tierra: así puede participar en la carrera deportiva de la Catedral de Sal de Zipaquirá

Los municipios de Cundinamarca esconden algunos de los lugares más bonitos y visitados del país, pues además de sus paisajes y actividades, también sobresalen por su herencia indígena.

La Catedral de Sal de Zipaquirá guarda una historia que se remonta a tiempos precolombinos; la explotación de la mina comenzó con los antiguos indígenas muiscas, quienes se beneficiaron del yacimiento para luego convertirse en una de las civilizaciones prehispánicas más prósperas de su tiempo.

Precisamente, este año la famosa y emblemática catedral cumple 30 años y para celebrarlos organizaron el Catedral Fest, donde podrán participar miles de personas en una de las carreras más esperadas y llena de colores.



La carrera en la Catedral de Sal de Zipaquirá

El próximo 14 de diciembre la Catedral de Sal de Zipaquirá cumple 30 años y planea celebrarlo con el Running Cross Country de Colores, una carrera deportiva que dará apertura al Catedral Fest.

Este evento deportivo reunirá a cerca de 3.000 personas para recorrer dos distancias:



3k, para niños desde los 8 años acompañados por un adulto responsable.

5k, exclusiva para mayores de 18 años.

La inscripción tiene un costo de $30.000 por participante.

Los participantes harán un recorrido que atraviesa el bosque salino y contempla un tramo de 180 metros bajo tierra, por los túneles de la Catedral, un paso que pocas carreras podían ofrecer anteriormente.



Asimismo, la organización habilitará puntos de hidratación, asistencia médica básica y protocolos de seguridad para vigilar el bienestar de los corredores; la programación del festival se extenderá hasta el 16 de diciembre y puede consultarse en el sitio oficia de la Catedral de Sal.



¿Cómo inscribirse en la carrera en la Catedral de Sal?

Los interesados en participar en la carrera en Zipaquirá deben hacer la inscripción completando estos pasos:



Realizar el pago de la inscripción en el sitio oficial del evento.

Diligenciar el formulario de inscripción.

Hay que tener en cuenta que el sistema no permite hacer la inscripción sin haber ejecutado el pago.