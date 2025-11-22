La primera librería que también es un hotel en Colombia: conozca dónde está

Caminar por los andenes adoquinados del centro de Santa Marta es perderse entre historia, mar y palmeras. Allí, en una hermosa casa republicana restaurada, un timbre invita a entrar en un universo que pocos anticipan: una librería donde cada estantería es un viaje, un café donde se conversa como si el mundo fuera lento, y un hotel donde cada habitación es una obra literaria.

Así nace la Casa Cultural Pombo, con su joya recién inaugurada: el Hotel Librería Café de Pombo, proyecto que, según su gerente general Ángela Daza, “nació del sueño de que cultura y descanso convivieran armónicamente en un solo lugar, porque creemos que viajar también es abrir la mente”.

La experiencia inicia al cruzar el umbral: más de 12.000 títulos esperan ser descubiertos en la librería curada por expertos, un café de aroma profundo, llega de la mano de Brot en su primera incursión fuera de la ciudad de Bogotá, acompaña la lectura, y el diseño interior sorprende con su conexión con lo caribeño: madera clara, ladrillos pintados, hamacas colgantes y murales que rememoran la Cartagena colonial y la Sierra Nevada.

Cruzando una escalera de hierro forjado se llega al hotel boutique, compuesto por ocho habitaciones temáticas dedicadas a escritores de distintos continentes, desde Rafael Pombo hasta Chimamanda Ngozi Adichie y Carlos Vives, cada una con su propio carácter, detalles de diseño, libros seleccionados y camas que invitan al reposo consciente.



El restaurante del complejo, operado por la exitosa marca Brot propone una cocina de alto nivel, la cual se sirve entre susurros de páginas y aromas de especias tropicales.

En un patio interior, luces tenues y plantas nativas crean un ambiente propicio para cenas donde la conversación fluye tanto como el vino.

“Diseñamos este hotel como un refugio para quienes vienen con intención: leer, dialogar, descansar, soñar”, resalta Daza mientras invita a recorrer el jardín zen, un lugar recogido donde se realizan talleres para niños, encuentros con autores, lecturas al aire libre y sesiones de bienestar que completan la experiencia.

La agenda cultural ensambla más de 110 eventos desde su apertura en diciembre de 2024: conversatorios con escritores nacionales e internacionales, clubes de lectura, talleres de creación, como cómic, máscaras o escritura, y acciones sociales en los barrios de Santa Marta y Ciénaga a través de la Fundación Gaifas & Nena Pombo.

Esa estrella de compromiso cultural convierte el hotel en algo más que alojamiento; es un movimiento, un nuevo destino para quienes creen que la hospitalidad también puede ser intelectual.

En este rincón samario se duerme entre libros, se desayuna con murales, se pasea por el jardín pensando en la página siguiente. Y se descubre que este hotel‑librería no es solo una oferta turística: es un acto de fe en la cultura, el descanso y el Caribe que vibra.

Santa Marta no solo suma un nuevo ícono: recupera un espacio donde el viajero puede sentirse parte de una historia que se escribe cada día.



Tips para visitar este hotel cultural

Reservaciones: Es recomendable reservar con antelación, ya sea habitación temática o cena en el restaurante.

Qué llevar: Tiempo para detenerse, un libro por comenzar y ánimo para participar en eventos culturales.

Turismo consciente: Al hospedarse aquí, el viajero apoya no solo un negocio: respalda cultura, educación y comunidad.

En Santa Marta, la Casa Cultural Pombo demuestra que alojarse también puede ser leer, que viajar puede ser pensar y que la hospitalidad está donde florecen las ideas.