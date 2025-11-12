En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / ONU denuncia torturas en Santa Marta: Autodefensas Conquistadoras dan castigos ilegales a civiles

ONU denuncia torturas en Santa Marta: Autodefensas Conquistadoras dan castigos ilegales a civiles

La ONU alertó sobre graves violaciones de derechos humanos en Santa Marta, donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) habrían impuesto castigos y sanciones ilegales contra la población.

Publicidad

Publicidad

Publicidad