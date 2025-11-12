ONU denuncia torturas en Santa Marta: Autodefensas Conquistadoras dan castigos ilegales a civiles

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Durante 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recopiló 19 registros audiovisuales que muestran actos de violencia física, trabajos forzados, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas. Las víctimas fueron obligadas a exhibirse con mensajes de arrepentimiento y a realizar labores forzadas como forma de castigo.
De acuerdo con la ONU, estos hechos se atribuyen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado que mantiene control territorial en zonas rurales de Santa Marta y la Sierra Nevada. Entre las víctimas hay mujeres sometidas a agresiones y humillaciones que, según el organismo, podrían considerarse formas de violencia de género y tortura simbólica.
El informe advierte que estas prácticas vulneran el Derecho Internacional Humanitario y tratados como la Convención contra la Tortura, lo que podría configurar crímenes de guerra o de lesa humanidad. La ONU también alertó que estas acciones socavan la gobernabilidad local y refuerzan el control social violento de los grupos armados.
El organismo internacional pidió al Estado colombiano investigar, sancionar y prevenir estos hechos, garantizar la protección de las comunidades afectadas y reforzar la presencia institucional en la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, instó a aplicar de manera efectiva la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, con énfasis en la protección de la población civil.