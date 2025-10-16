En vivo
ONU pide fortalecer la protección a defensores de derechos humanos venezolanos en Colombia

ONU pide fortalecer la protección a defensores de derechos humanos venezolanos en Colombia

La oficina de la ONU en Colombia condenó el atentado contra los defensores venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche y pidió fortalecer los mecanismos de protección.

Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado colombiano a reforzar las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos, luego del atentado del pasado lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá, en el que resultaron heridos los activistas venezolanos Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche.

ONU Derechos Humanos condenó el ataque y pidió a las autoridades una investigación pronta y exhaustiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, con el fin de evitar que hechos similares se repitan. Además, hizo un llamado al Estado colombiano a garantizar la atención médica y la recuperación de los dos defensores.

De acuerdo con la entidad, Yendri Velásquez es defensor de los derechos de las personas LGBTIQ+, fundador del Observatorio para la Defensa de los Derechos de Personas LGBTIQ+ y colaborador de Amnistía Internacional en Venezuela desde 2016. Desde 2024 tramita su solicitud de refugio ante el Estado colombiano.

Por su parte, Luis Alejandro Peche es consultor político, internacionalista y periodista; difunde información sobre derechos humanos, política y economía en Venezuela. Llegó a Colombia en mayo de 2025, buscando protección internacional.

ONU Derechos Humanos recordó que casi tres millones de personas en Colombia buscan acogida y nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. En ese contexto, reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, promover el respeto mutuo y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación, especialmente contra quienes defienden los derechos humanos.

Finalmente, la oficina de la ONU destacó que el caso de Velásquez ya había sido documentado por el organismo tras su detención arbitraria en Venezuela en 2024, cuando se dirigía a Ginebra para intervenir ante el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial.

