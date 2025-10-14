Aparece video clave en caso de ataque sicarial contra activistas venezolanos en Bogotá.

El pasado lunes 13 de octubre dos hombres armados perpetraron un ataque sicarial contra los reconocidos activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, conmocionando a la comunidad del sector.

El atentado tuvo lugar cerca de las 12:30 de la tarde, en la carrera 19A con calle 134A, en el barrio Cedritos. Según el reporte oficial, las víctimas salían del edificio Sair cuando fueron abordadas por los agresores, quienes les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir de la escena.

Aunque ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Reina Sofía y se encuentran fuera de peligro, se confirmó que el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez debió ser sometido a una cirugía debido a las heridas recibidas.

Activista venezolano Luis Peche Foto: IG Luis Peche Arteaga

Cabe recordar que Luis Peche es consultor político y se dedica al análisis de la situación en Venezuela, mientras que Yendri Velásquez es defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, miembro de Amnistía Internacional y defensor de derechos humanos.



Ambos activistas residen en Colombia desde septiembre de 2024, habiendo solicitado refugio y asilo tras huir de su país natal, Venezuela, a causa de la "persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos", según indicó la Defensoría del Pueblo.

Tras la agresión, diversas voces, tanto nacionales como internacionales, exigieron acciones concretas. Por su parte, la Defensoría de Colombia denunció el hecho y llamó a la Fiscalía a iniciar una investigación "pronta y exhaustiva" para esclarecer los sucesos y garantizar medidas de protección para los activistas.

Según un video revelado por Noticias Caracol, los dos agresores se bajan del auto, cerca de 10 a 12 segundos después disparan, se suben nuevamente al vehículo y huyen del lugar.

Posteriormente, según señaló Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de la localidad de Usaquén, el carro fue localizado en la localidad de Suba: "El vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Dentro de este vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos".

Este es el video