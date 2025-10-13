En vivo
Bogotá

Activistas venezolanos refugiados en Bogotá fueron heridos en atentado en el norte de la ciudad

Los ciudadanos venezolanos, Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, fueron trasladados a un centro médico donde uno de ellos fue sometido a cirugía

Activistas venezolanos fueron atacados
Activistas venezolanos fueron atacados
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

A las 12:30 de la tarde de este lunes 13 de octubre, dos hombres armados atentaron contra los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez en el norte de Bogotá.

El ataque ocurrió en la carrera 19A con calle 134A, barrio Cedritos, cuando ambos salían del edificio SAIR para tomar un servicio de transporte. En ese momento fueron abordados por los agresores, quienes les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía, donde los médicos confirmaron que se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, Yendri Velásquez debió ser ingresado a cirugía debido a las heridas provocadas durante el atentado.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, ninguno de los activistas había recibido amenazas en Colombia. Luis Peche se dedica al análisis político sobre la situación en Venezuela, mientras que Yendri Velásquez pertenece a Amnistía Internacional, Capítulo Venezuela, organización defensora de los derechos humanos, y es reconocido como activista LGBTIQ+.

Ambos residen en Colombia desde septiembre de 2024, luego de salir de su país por persecución política. Uno de ellos habría sido detenido en Venezuela y obtuvo su libertad mediante un salvoconducto, mientras tramitaban su proceso de nacionalización en el país.

Tras lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo rechazó el atentado y condenó todo acto de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia: “Continuaremos trabajando para que se respete el derecho a migrar y se garanticen los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas que buscan en Colombia un lugar seguro para reconstruir su vida”, señaló la entidad.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, pidió a través de su cuenta en X que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables.

