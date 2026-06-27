Planes para hacer en Bogotá durante las vacaciones de mitad de año

Las vacaciones de mitad de año llegan con una agenda llena de opciones para quienes buscan disfrutar Bogotá sin necesidad de salir de la ciudad. Entre conciertos, actividades culturales, espacios de ciencia, talleres y experiencias familiares, la capital ofrece diferentes alternativas para niños, jóvenes y adultos durante esta temporada.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) preparó una programación con eventos gratuitos y actividades con costo que incluyen música, teatro, exposiciones y encuentros comunitarios. La idea es que los ciudadanos puedan aprovechar su tiempo libre y encontrar planes para compartir con familiares o amigos.

Uno de los protagonistas de esta temporada es Salitre Mágico, que se suma a la tendencia de las llamadas “vacaciones urbanas”, una forma de entretenimiento que busca crear experiencias cercanas dentro de la ciudad. El parque plantea espacios donde las familias puedan desconectarse de la rutina, compartir emociones y construir recuerdos sin largos desplazamientos.

Salitre Mágico ofrece experiencias de diversión para vacaciones en Bogotá

Salitre Mágico Suministrada

En medio de las nuevas formas de disfrutar el tiempo libre, Salitre Mágico se presenta como una alternativa para quienes buscan planes con adrenalina y espacios de integración familiar.

La tendencia de las vacaciones urbanas responde a la búsqueda de actividades prácticas, cercanas y que permitan fortalecer los vínculos entre quienes participan. Según el enfoque del parque, ya no se trata solamente de viajar lejos, sino de encontrar lugares donde las personas puedan vivir momentos especiales junto a sus seres queridos.

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Durante esta temporada, el parque destaca la importancia de las experiencias compartidas, donde cada integrante de la familia puede asumir un papel diferente: desde quien se anima primero a subir a una atracción hasta quien quiere repetir la experiencia.

Maloka, BibloVacaciones y talleres hacen parte de la agenda de vacaciones en Bogotá

La programación cultural también tiene opciones para quienes prefieren planes educativos y creativos. Maloka preparó actividades relacionadas con ciencia, deporte y exploración para niños, jóvenes y familias, con experiencias inspiradas en el fútbol y el aprendizaje interactivo.

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Las bibliotecas públicas de Bogotá también tendrán una programación especial con las BibloVacaciones, que se realizarán del 23 de junio al 5 de julio. Allí habrá espacios de lectura, juegos, arte y actividades para diferentes edades.

Además, espacios como la Cinemateca de Bogotá, la FUGA y otros escenarios culturales tendrán encuentros relacionados con teatro, música, literatura y creación artística.

Entre los planes destacados están:

Talleres de pintura y creación artística.

Actividades familiares en espacios culturales.

Presentaciones musicales y teatrales.

Encuentros de lectura y conversación.

Experiencias de bienestar y autocuidado.

Concierto Filarmónico Alcaldía de Bogotá

Conciertos y actividades gratuitas

La agenda también incluye eventos como el homenaje a Gabriel García Márquez con la Filarmónica de Bogotá, presentaciones en la Sala Gaitán, actividades del Festival Calma en la Ciudad y encuentros comunitarios en distintos escenarios.

La ciudad busca ofrecer alternativas para diferentes públicos, con opciones gratuitas y otras de acceso pago. Así, Bogotá se convierte en un escenario de entretenimiento durante las vacaciones de mitad de año, con planes que mezclan cultura, diversión y espacios para compartir en familia.