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Blu Radio  / Nación  / Aeropuerto de Pereira reactivaría operaciones en unos 10 días con "algunas restricciones"

Aeropuerto de Pereira reactivaría operaciones en unos 10 días con "algunas restricciones"

El aeropuerto de la capital risaraldense moviliza a cerca de 9,000 pasajeros diarios en unas 67 operaciones.

Aeropuertos suspenden operaciones tras daños por terremoto de magnitud 7,4.
Aeropuertos suspenden operaciones tras daños por terremoto de magnitud 7,4. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, cerrado por daños tras un fuerte sismo, planea su reapertura comercial. Así lo confirmó Luis Fernando Collazos, gerente de la terminal aérea, en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu. El directivo señaló que ya se trabaja intensamente de la mano con la alcaldía para reactivar este punto clave del Eje Cafetero.

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"Esperamos en unos 10 días", anunció Collazos respecto al tiempo estimado para habilitar nuevamente la operación comercial. No obstante, el funcionario advirtió de forma directa que el servicio retornará inicialmente con ciertas limitaciones físicas en la terminal de pasajeros.

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"Sabemos que vamos a tener algunas restricciones de algunas comodidades como los ascensores o las escaleras eléctricas", admitió el gerente. Esto se debe a que dichos sistemas de movilidad interna resultaron afectados por la caída de escombros tras el movimiento telúrico.

De forma indirecta, el directivo explicó que la colapsada estructura de los techos era un sistema liviano de tubos. Aunque el desplome generó un gran impacto visual y alarma, la estructura principal de los cuatro pisos del edificio está en perfectas condiciones.

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Actualmente, unos 200 obreros y maquinaria pesada trabajan en la remoción de los cielos rasos afectados. Por fortuna, la pista de 2,200 metros y la torre de control ya fueron evaluadas y se encuentran operando para vuelos humanitarios sin inconvenientes.

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El aeropuerto de Pereira es un eje vital que moviliza a cerca de 9,000 pasajeros diarios en unas 67 operaciones. Collazos destacó que toda la infraestructura está asegurada y las compañías de seguros ya realizan las debidas inspecciones para las reparaciones.

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