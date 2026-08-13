Dian invita a millones de declarantes de renta a hacer aportes voluntarios por terremoto

Unos siete millones de personas en Colombia tendrán que declarar el impuesto a la renta en las próximas semanas y la Dian los está invitando a todos a aprovechar ese trámite para hacer una donación al país y financiar la atención de las zonas más afectadas por el terremoto de esta semana.

El calendario de vencimientos para el pago del impuesto a la renta comenzó a correr este miércoles y se mantiene sin cambios para los colombianos que tienen sus actividades económicas por fuera de los departamentos afectados (Chocó, Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca).

El aporte se puede hacer utilizando la casilla 141 del formulario para personas naturales (ver imagen), puede ser de cualquier valor, y no implica que el contribuyente vaya a perder sus beneficios tributarios.

"Acudimos al sentido de solidaridad de todos los colombianos; los recursos que se recauden serán invertidos en las zonas afectadas por el terremoto a través de programas sociales para la reducción de la pobreza, así como en programas de atención para el adulto mayor y personas en condición de discapacidad", dijo el nuevo director general de la Dian, Andrés Felipe Velásquez Reyes.



DIAN

La Dian explicó que los contribuyentes no perderán acceso a los beneficios tributarios que estipula la ley por hacer ese aporte y que incluso pueden pagarlo si terminan su declaración de renta Colombia 2026 y no tienen un saldo de impuestos que pagar a la entidad.

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Además, existen beneficios tributarios para esta clase de donaciones por el terremoto en Venezuela: si cumplen los requisitos del artículo 257 del Estatuto Tributario, los contribuyentes pueden acceder a un descuento tributario de hasta el 25% del valor donado en su declaración de renta de 2027.

"Además, la legislación tributaria contempla también un beneficio especial para quienes donen alimentos aptos para el consumo humano, así como productos de higiene y aseo, a bancos de alimentos autorizados. En estos casos, el contribuyente puede acceder a un descuento tributario de hasta el 37% del valor donado, incluido el costo de transporte de los productos entregados", dijo la entidad.

Dian entregará 86.000 millones en mercancía para la atención de la emergencia

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La Dian entregará mercancías avaluadas en 86.000 millones de pesos al Departamento de Prosperidad Social para la atención del terremoto. Estos elementos incluyen ropa, plantas eléctricas, artículos electrónicos, carpas, frazadas, artículos para el hogar y materiales de construcción, entre otros.