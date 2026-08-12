Esta es la hoja de vida de Jorge Eliécer Laverde, el nuevo contralor general

Con un total de 269 votos en el Congreso de la República en pleno, Jorge Eliécer Laverde fue elegido como el nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

Tras confirmarse su elección, Laverde pronunció sus primeras palabras ante la plenaria, marcando la línea que tendrá su gestión al frente de la entidad.

Antes de hablar de la tarea que nos espera, envío un abrazo fraterno y solidario a las familias afectadas por el reciente terremoto en nuestro país, y a la gente de mi amado departamento de Caldas; a mis paisanos, les digo: no están solos. Nuestro compromiso empieza hoy mismo, asegurando que los recursos para la reconstrucción lleguen con celeridad y absoluta transparencia a donde más se necesitan Declaró el nuevo jefe del control fiscal ante los congresistas.

En su intervención, Laverde enfatizó el impacto social que genera la pérdida de recursos públicos en las regiones del país. Asimismo, fijó sus objetivos técnicos de cara a la modernización institucional de la Contraloría General.

“Quiero que Colombia escuche con claridad: defenderé implacablemente a todos los ciudadanos bajo una premisa inamovible. Cero persecución política, cero impunidad. La contraloría no será un garrote político, pero tendrá toda la firmeza y autoridad para castigar sin distingos a quien toque los fondos públicos. Iniciaremos por casa con una austeridad real y reducción drástica de la burocracia ineficiente”, agregó Laverde.



Formación académica y trayectoria profesional del nuevo contralor

Jorge Eliécer Laverde es un jurista nacido en La Dorada, Caldas. Es doctor en Derecho y cuenta con una estancia posdoctoral en la Università di Bologna, en Italia.



Su hoja de vida académica registra dos maestrías y seis especializaciones cursadas en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.

Jorge Eliécer Laverde es un abogado nacido en La Dorada, Caldas Foto: X @SenadoGovCo

En el ámbito de la certificación técnica, es auditor internacional certificado en Londres, egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional (CIDENAL) y Oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia.

Publicidad

Ha publicado obras en el campo del derecho y es autor de siete libros sobre temas de gobierno y gestión pública.

En el sector público, trabajó en la Asamblea Departamental de Caldas y ocupó el cargo de procurador judicial en la sede de la Procuraduría General de la Nación en Risaralda.

Hasta antes de su postulación a la jefatura de la entidad de control, se desempeñaba como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República.

Jorge Eliecer Laverde Foto: Senado

Publicidad

Durante la jornada electoral, la sesión plenaria registró retrasos debido a la revisión de impedimentos presentados por los legisladores. La mayoría de estas solicitudes fueron negadas, con excepción de la tramitada por la senadora Carolina Corcho.

Previo a la votación, Laverde consolidó los apoyos de diversas bancadas, incluyendo el Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Alianza Verde, Partido de la U, Cambio Radical, Nuevo Liberalismo, En Marcha, Partido Demócrata Colombiano, Alianza Social Independiente y el Pacto Histórico.