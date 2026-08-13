Alcalde de Istmina, Chocó: “Da lástima ver lo que vive la gente por el terremoto”

El alcalde de Istmina, Jaison Mosquera, entregó en Mañanas Blu un preocupante balance sobre los estragos causados por el reciente terremoto en su municipio. La emergencia deja un saldo preliminar de 100 viviendas totalmente destruidas y 550 con graves afectaciones estructurales.

La crisis impacta de manera directa a la población de esta localidad de 34.000 habitantes, donde infraestructuras clave sufrieron severos daños por el impacto del sismo.

La gente da angustia, da tristeza, da lástima ver a la gente cómo después de haber construido con tanto sacrificio su vivienda, despertarse en la mañana y sentir que lo perdió todo Manifestó Mosquera.

Entre las edificaciones comprometidas se encuentran las escuelas del pueblo y la propia sede de la alcaldía. El mandatario local calculó que cerca de 3.000 personas no tienen un lugar seguro para dormir, pues las viviendas afectadas permanecen desalojadas preventivamente.

Para evaluar el estado de los inmuebles, la administración local solicitó el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Ambas entidades gestionaron el envío de cerca de 20 ingenieros expertos en estructuras hacia el departamento del Chocó, de los cuales cinco evaluarán específicamente las construcciones en Istmina para determinar si deben ser demolidas o si pueden repararse.



Labores del Ejército en Chocó por terremoto. Foto: Ejército Nacional.

Mosquera agradeció la ayuda humanitaria enviada por diversas ONG y entidades, pero enfatizó que la comunidad requiere apoyo material e institucional para la reconstrucción.

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"Más que comida, más que zapatos, hoy necesitamos el cemento, el ladrillo para ver cómo reparamos las viviendas de la gente", sostuvo.

El mandatario local indicó que la prioridad es lograr compromisos concretos del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Hacienda. Por ello, agendó una reunión con el vicepresidente de la República en una base militar ubicada en el cercano municipio de Unión Panamericana. En este encuentro, el alcalde busca definir una hoja de ruta para auxiliar a los damnificados.

La atención de la tragedia se ha dificultado por los frecuentes cortes de energía eléctrica y el colapso del 80 % de las telecomunicaciones en la región. Las vías terciarias hacia la zona rural también permanecen intransitables debido a los derrumbes provocados por la sismicidad.