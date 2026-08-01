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Gobernador de Santander prende las alarmas por seguridad: “se viene una andanada grande”

Juvenal Díaz aseguró que los gobernadores y alcaldes deben prepararse para un eventual aumento de las acciones de los grupos armados ilegales y pidió fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública.

Gobernador de Santander Juvenal Díaz.jpg
Blu Radio. Gobernador de Santander, Juvenal Díaz //Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su preocupación por el panorama de seguridad que, a su juicio, enfrentará el país después de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

El mandatario departamental afirmó que el principal desafío para las regiones será contener un posible incremento de las acciones de los grupos armados ilegales una vez se produzca el cambio de Gobierno.

“El reto de las regiones y de este Gobierno es la seguridad. Algunos departamentos han logrado contener amenazas de grupos armados organizados, pero esto se va a exacerbar después del 7 de agosto”, manifestó Díaz. 

El gobernador sostuvo que durante los últimos años existió un escenario de menor confrontación como consecuencia de la política de paz del Gobierno saliente, aunque esa afirmación corresponde a su valoración política.

“Aquí había un apaciguamiento, un acuerdo entre el Gobierno Nacional con los bandidos para que no se calentara la situación, 'jugando a los congelados como dijeron'. Ahora se viene una andanada grande a partir del 8 de agosto, para lo que tenemos que estar preparados los gobernadores y los alcaldes”, señaló.

Díaz también se refirió al nombramiento del general retirado Jorge Eduardo Mora al frente del Ministerio de Defensa y aseguró que tendrá la responsabilidad de recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

“El reto del general Mora es muy grande porque llega a liderar una Fuerza Pública que viene de cuatro años sin que le exijan resultados ni operaciones”, afirmó. 

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El mandatario recordó además su experiencia como gobernador frente a la situación de seguridad en el Magdalena Medio y aseguró que, durante el actual Gobierno, solicitó sin éxito la realización de un consejo de seguridad en Barrancabermeja.

“Yo lo viví en el Magdalena Medio, le pedí al presidente en muchas ocasiones un consejo de seguridad en el municipio que sacó el 70 % de los votos en la capital petrolera de Colombia y nunca lo logramos. Entonces, para mí, lo importante es la seguridad”, concluyó.

La advertencia del gobernador de Santander se da tras el atentado terrorista registrado en Cúcuta, un hecho que encendió las alertas de las autoridades regionales frente a posibles nuevas acciones de grupos armados ilegales en la zona nororiental del país.

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