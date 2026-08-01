Gobierno retira a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación tras denuncias contra la administración Petro

El saliente gobierno de Gustavo Petro oficializó la salida de Angie Rodríguez de la gerencia del Fondo Adaptación. Mediante el Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se declaró insubsistente su nombramiento, decisión que empezó a regir este sábado 1 de agosto.

Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), había permanecido en el Fondo Adaptación después de su salida de la Casa de Nariño. Sin embargo, su retiro ocurre en un momento de tensión política al interior del gobierno, tras convertirse en una de las exfuncionarias que más fuertes señalamientos ha hecho sobre el funcionamiento interno de la administración Petro.

La decisión quedó consignada en el Decreto 0936 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, mediante el cual se ordena la terminación de su nombramiento como gerente de la entidad.

El retiro de Rodríguez llega después de hacerse públicas varias actuaciones judiciales impulsadas por la exfuncionaria. Por ejemplo, este jueves la Fiscalía General de la Nación la citó para rendir declaración como denunciante dentro de la investigación por las amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido después de hacer públicas sus denuncias sobre presuntas irregularidades al interior del Gobierno.



A través de su abogado, Manuel Villanueva, Rodríguez pidió que se investigue el origen de esas amenazas y que se identifique a los responsables. Según la denuncia, las intimidaciones habrían comenzado tras sus desacuerdos con decisiones del Ejecutivo y después de cuestionar el manejo de algunos nombramientos.

La exdirectora también aseguró que, cuando estuvo al frente del Fondo Adaptación, recibió presuntas amenazas y presiones de personas que, según manifestó, podría identificar y que, de acuerdo con su versión, pertenecerían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según su denuncia, el propósito era influir en decisiones relacionadas con los recursos administrados por la entidad. Estas afirmaciones hacen parte de las investigaciones y no han sido establecidas judicialmente.

Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Juliana Guerrero Foto: Dapre, Presidencia y Blu Radio

Publicidad

En paralelo, Rodríguez también presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.

Según explicó su defensa, la solicitud busca que se investigue la posible comisión de varias conductas penales, entre ellas un presunto peculado por aplicación oficial diferente, relacionado con supuestas presiones para disponer de recursos administrados por el Fondo Adaptación.

El abogado Manuel Villanueva también anunció acciones para solicitar una reparación por los daños al buen nombre de su representada, luego de las declaraciones públicas del mandatario, quien hizo referencia a la historia clínica de la exfuncionaria.

Publicidad

En los documentos radicados ante las autoridades, Rodríguez afirmó que las intimidaciones también habrían estado relacionadas con su negativa a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía los requisitos para el cargo.

Asimismo, aseguró que el 13 de enero de 2026, un día antes de dejar la dirección del Dapre, el presidente Gustavo Petro realizó señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño y la intimidó al hacer referencia a su pasado como integrante del M-19.

Rodríguez aseguró, además, que ya había presentado denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y en la Aerocivil.

Con la expedición del decreto, Angie Rodríguez queda oficialmente desvinculada del Fondo Adaptación, mientras continúan los procesos judiciales derivados de sus denuncias y las investigaciones sobre las amenazas que asegura haber recibido.