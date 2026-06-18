Explosión en presunta fábrica ilegal de pólvora en Floridablanca dejó daños materiales

Una fuerte explosión registrada en la tarde de este jueves 18 de junio generó alarma entre los habitantes del sector Los Céspedes, en zona rural de Floridablanca, luego de que una presunta fábrica ilegal de pólvora estallara dentro de una finca conocida como “La Hormiga”.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hacia las 3:20 de la tarde la Central de Radio recibió información sobre una posible explosión ocurrida en la finca ubicada en el sector Los Céspedes, por lo que varias patrullas fueron enviadas al lugar para verificar la situación.

Al llegar, los uniformados encontraron que unidades de la Zona de Atención Policial de Floridablanca y personal del Cuerpo de Bomberos ya atendían la emergencia y adelantaban labores de control en la zona.

Según relataron vecinos del sector a las autoridades, en el inmueble presuntamente funcionaba una fábrica informal de pólvora. Sin embargo, las autoridades aún adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del hecho.



Tras la inspección realizada por los organismos de socorro, se confirmó que la explosión no dejó personas lesionadas ni fallecidas. El incidente ocasionó únicamente daños materiales en la estructura afectada.

La Policía también informó que durante la atención de la emergencia no fue ubicada ninguna persona responsable o encargada del predio donde se produjo la explosión.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar si en el lugar efectivamente se desarrollaban actividades relacionadas con la fabricación ilegal de pólvora y establecer posibles responsabilidades.

