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Procuraduría formula cargos a exsubdirector de Defensa Civil por sobrecostos del 53% en un contrato

La conducta atribuida al exsubdirector fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.

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Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Fernando Alarcón Báquiro, exsubdirector Administrativo y Financiero de la Defensa Civil Colombiana, por presuntas irregularidades relacionadas con posibles sobrecostos en un contrato suscrito en 2022 para la adquisición de herramientas, elementos y equipos destinados a la atención de emergencias.

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De acuerdo con la investigación disciplinaria, el exfuncionario tenía entre sus responsabilidades verificar y validar que los estudios y documentos elaborados durante la etapa precontractual cumplieran con los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para garantizar la adecuada adquisición e implementación de los bienes.

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El contrato tenía como propósito adquirir los elementos requeridos para dotar los kits de los equipos de búsqueda y rescate urbano de la Defensa Civil Colombiana.

Sin embargo, según la investigación adelantada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la adquisición habría presentado sobrecostos por $58.137.137, suma que, de acuerdo con el organismo de control, corresponde a una diferencia superior al 53 % frente al valor pagado en el contrato.

La Procuraduría señaló que el análisis se concentra en las actuaciones que habría desarrollado Alarcón Báquiro durante el proceso contractual, particularmente frente a su deber de verificar las condiciones técnicas y funcionales de los bienes que serían adquiridos.

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La conducta atribuida al exsubdirector fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.

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