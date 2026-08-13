Así puede donar kits de ayuda para damnificados del terremoto en tiendas D1

Tiendas D1 activó una estrategia de solidaridad para entregar 1.000 toneladas de producto a las familias afectadas por el reciente terremoto en el país. El presidente de la compañía, Christian Bäbler, explicó en Mañanas Blu el mecanismo habilitado para que los clientes apoyen la causa en los 2.850 puntos de atención de la cadena.

La iniciativa contempla dos vías principales de canalización. La primera es la entrega directa desde la empresa atendiendo las solicitudes de los bancos de alimentos. La segunda es la compra presencial o virtual de cuatro tipos de kits diseñados según las requerimientos prioritarios en las zonas impactadas.



Tipos de kits disponibles y costos

Existen dos opciones según la categoría y el valor del paquete:



Kits de $15.000: disponibles en modalidades de aseo o de alimentos.

Kits de $30.000: opciones de aseo o de alimentos con mayor número de artículos.

Bäbler aclaró que al realizar el pago en caja, el comprador no se lleva los productos a su hogar.

Usted compra el kit como cliente, pero no se lleva el producto, y eso tiene un motivo. A efectos de eficacia y eficiencia, es decir, de no tener y evitar procesos logísticos que sobre todo son largos, lo que hemos decidido es que ese kit queda comprado Afirmó Bäbler.

Presidente de Tiendas D1, Christian Bäbler, y Victor Grosso, periodista de Blu Radio Foto: Blu Radio

El cliente recibe un comprobante de pago con el listado detallado de los artículos. Tras registrarse la venta, D1 traslada los insumos desde el centro de distribución más cercano hacia el banco de alimentos correspondiente.



Por cada paquete adquirido por un cliente, la compañía aporta otro kit en calidad de donación como parte del compromiso institucional.



Cómo donar desde el exterior y logística de entrega

Los usuarios que residen fuera del país o que prefieren los canales digitales pueden sumarse a la iniciativa ingresando a la plataforma de comercio electrónico de la marca en el sitio web d1.com.co.

La coordinación del envío del material se ejecuta articuladamente con la Fundación Santo Domingo, los bancos de alimentos y la Oficina de la Primera Dama, entidades encargadas de priorizar los puntos de reparto.

Nosotros preferimos orientar toda la ayuda a través de los canales formales e institucionales, porque de otra forma perderíamos totalmente la agilidad y la eficacia que podemos brindar Sostuvo el directivo.

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Bäbler precisó que los kits de la tienda no incluyen agua embotellada debido a la ineficiencia que representa el transporte de ese líquido a largas distancias. En su lugar, el suministro de agua se despacha directamente de forma masiva desde sus centros de distribución ubicados en zonas estratégicas como Antioquia.

Hasta la fecha de la entrevista, D1 registraba la distribución de 82 toneladas de ayuda humanitaria entregadas en el territorio nacional.