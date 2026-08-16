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Indignación en Villanueva, Santander: caballo murió tras violenta caída durante cabalgata

El animal cayó luego de una maniobra realizada por el jinete y murió en plena vía, durante las Ferias y Fiestas del municipio. Ambientalistas rechazaron lo ocurrido y pidieron eliminar las cabalgatas.

Muere caballo en cabalgata durante Ferias y Fiestas de Villanueva Santander.JPG
Captura de video en redes. Muere caballo en cabalgata durante Ferias y Fiestas de Villanueva Santander.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Una escena que quedó registrada en video desató críticas durante las ferias de Villanueva, Santander. Un caballo murió en plena cabalgata luego de que el jinete realizara una maniobra que terminó con el animal cayendo violentamente al pavimento y golpeándose la cabeza.

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En las imágenes se observa al jinete intentar levantar al caballo sobre sus patas traseras. Segundos después, el animal pierde el equilibrio, cae hacia atrás y termina tendido sobre la vía. La escena ocurrió mientras decenas de personas permanecían alrededor del recorrido.

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La Alcaldía de Villanueva confirmó la muerte del ejemplar y explicó que, según la información preliminar, el caballo perdió el equilibrio tras levantarse sobre sus miembros posteriores. La administración aseguró que activó el protocolo de atención veterinaria y que el equipo acudió al lugar para atender al animal, pero finalmente se produjo su fallecimiento.

El caso generó una fuerte reacción entre organizaciones y defensores de los animales, quienes rechazaron lo ocurrido y cuestionaron que este tipo de actividades continúen haciendo parte de las programaciones de las ferias municipales.

Los ambientalistas pidieron avanzar hacia la eliminación de las cabalgatas de las celebraciones en los municipios y plantearon que las fiestas pueden mantenerse con actividades que no impliquen el uso de animales ni los expongan a situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

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La muerte del caballo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los controles que deben existir en las cabalgatas, el comportamiento de los participantes y las condiciones de seguridad y protección animal durante estos eventos.

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Mientras la Alcaldía lamentó profundamente lo sucedido y reiteró su compromiso con el bienestar animal, el caso abrió nuevamente la discusión sobre si las cabalgatas deberían continuar siendo parte de las ferias y fiestas tradicionales de Santander

Por eso, ambientalistas y defensores de los animales volvieron a pedir a las administraciones municipales que eliminen las cabalgatas de las ferias y busquen otras alternativas para celebrar las tradiciones sin utilizar animales como parte del espectáculo.

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