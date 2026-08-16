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Tensión en Ábrego por atentado del ELN: Presidente dice que ataque "saldrá caro a narcoterroristas"

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al hecho que dejó un soldado muerto y cinco heridos. El mandatario aseguró que habrá una respuesta contundente de la fuerza pública.

presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.jpg
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.
Foto: EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una dura advertencia contra el ELN luego del ataque perpetrado contra un grupo de caballería del Ejército en Ábrego, Norte de Santander, que dejó un militar muerto y cinco uniformados heridos. El mandatario aseguró que los responsables tendrán que responder por estos hechos y respaldó la actuación de la Fuerza Pública frente a la situación de orden público que se registra en esta zona del país.

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A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el ataque y aseguró: “Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN”.

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El mandatario también fijó la instrucción para la Fuerza Pública frente a las acciones de este grupo armado y señaló textualmente: “La orden a la Fuerza Pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer”.

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Las declaraciones del mandatario se producen después del ataque contra el Grupo de Caballería Liviano Número 7, adscrito a la operación que desarrolla la Trigésima Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Ábrego. El hecho dejó cinco uniformados heridos y causó la muerte del soldado profesional Neider Madera Ricardo.

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Pero la situación de seguridad se extendió durante la noche y parte de la madrugada. Según la información reportada, integrantes del ELN patrullaron el casco urbano de Ábrego y posteriormente atacaron la unidad hospitalaria en la que recibían atención médica los uniformados heridos.

Ante este escenario, el Gobierno municipal decretó toque de queda durante este fin de semana con puente festivo, mientras que el Hospital Noroccidental de Ábrego declaró la alerta roja hospitalaria debido a la situación registrada y al panorama de seguridad en la región.

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