Un militar muerto y seis heridos deja ataque con drones en Ábrego, Norte de Santander

Un militar muerto y otros seis heridos dejó un ataque con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército Nacional que se encontraban en el sector de Los Piñitos, en Ábrego, Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados fueron atacados mientras permanecían en esta zona, ubicada a escasos metros del casco urbano del municipio. Tras el hecho, los militares heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Un militar muerto y otros seis resultaron heridos en el ataque con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército Nacional que se encontraban en el sector de Los Piñitos en Ábrego, Norte de Santander.



Las autoridades analizan si se adopta o no toque de queda, pues… pic.twitter.com/PguBKJLCuJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 16, 2026

El ataque generó preocupación entre las autoridades y habitantes de la población, debido a la cercanía del lugar donde ocurrió con la zona urbana de Ábrego. Las autoridades evalúan las medidas que se podrían adoptar para garantizar la seguridad de la comunidad y de los propios integrantes de la Fuerza Pública.

Entre las posibilidades que se analizan está la implementación de un toque de queda, aunque hasta el momento no se ha confirmado la adopción de esta medida.



El hecho se registró en medio de las acciones de seguridad que adelantan las unidades militares en esta zona de Norte de Santander, un departamento que ha enfrentado diferentes hechos de violencia asociados a la presencia y accionar de grupos armados.

Por ahora, las autoridades avanzan en la verificación de las circunstancias en las que se produjo el ataque y en la identificación de los responsables. También se mantiene la atención sobre el estado de salud de los seis militares que resultaron heridos.

Publicidad

La situación mantiene en alerta a las autoridades locales, especialmente por la proximidad del lugar del ataque con el casco urbano. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevas medidas de seguridad y detalles sobre el desarrollo de las operaciones militares en la zona.

El balance preliminar establece que uno de los militares murió como consecuencia del ataque, mientras que los otros seis permanecen bajo atención médica. Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.