Santander suma 60 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados del Chocó

La solidaridad de Santander con el Chocó continúa. Este sábado 15 de agosto partió una segunda tractomula cargada con 25 toneladas de ayudas humanitarias que serán trasladadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

Con este nuevo despacho, Santander llega a 60 toneladas de ayudas humanitarias movilizadas hacia el Chocó, en una operación que busca responder a las necesidades de las familias que resultaron damnificadas por la emergencia.

El cargamento fue coordinado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, que ha estado al frente de la recolección y logística para llevar los elementos hasta el departamento afectado.

La segunda tractomula fue cargada durante este sábado con elementos destinados a apoyar a las familias que permanecen afectadas por el movimiento telúrico.



El objetivo es que los suministros puedan llegar a los territorios donde se concentra la atención de la emergencia y complementar las ayudas que ya han sido enviadas desde Santander.

De acuerdo con Eduard Jesús Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, este nuevo despacho representa otro esfuerzo para mantener activa la respuesta solidaria del departamento.

Gobernación de Santander envió 25 toneladas más de ayudas humanitarias al Chocó para atender a afectados por terremoto. Con este nuevo despacho, ya son 60 toneladas enviadas, confirmó Eduard Jesús Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander. #VocesySonidos pic.twitter.com/WzLA7rgEx2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 15, 2026