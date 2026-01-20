En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a dos extorsionistas del ELN en Abrego, Santander

Capturan a dos extorsionistas del ELN en Abrego, Santander

Los capturados, al momento de la captura, recibían cinco millones de pesos producto de la exigencia económica a una víctima, comerciante de esa zona en el Catatumbo.

