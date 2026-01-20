Capturan a dos extorsionistas del ELN en Abrego, Santander

La Policía Nacional en Norte de Santander, logró la captura en flagrancia de dos hombres conocidos con los alias de 'Duván' y 'El Viejo', por el delito de extorsión.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Ábrego, justo en el momento en que los capturados recibían la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) producto de la exigencia económica a una víctima, comerciante de esa zona en el Catatumbo.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados son integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Compañía Héctor, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y cuentan con una trayectoria criminal aproximada de 10 años al interior de este grupo armado ilegal.

Los capturados registran antecedentes judiciales por el delito de rebelión. Durante la actividad operativa fueron incautados dos teléfonos celulares, los cuales contenían registro fotográfico de bienes inmuebles de la víctima.



Según las autoridades son elementos que serán fundamentales dentro del proceso investigativo.