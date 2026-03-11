En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “No ataquen a Paloma Valencia por mis errores”: Uribe la defiende y critica acuerdo de La Habana

“No ataquen a Paloma Valencia por mis errores”: Uribe la defiende y critica acuerdo de La Habana

La polémica se intensificó luego de que Valencia expresara reparos frente a la JEP y a lo que considera fallas del acuerdo de paz negociado en La Habana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad