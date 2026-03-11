“No ataquen a Paloma Valencia por mis errores”: Uribe la defiende y critica acuerdo de La Habana

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de la senadora Paloma Valencia en medio de la controversia política generada por sus diferencias con el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo sobre el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los efectos del acuerdo de paz firmado con las FARC.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Uribe aseguró que los cuestionamientos contra Valencia responden tanto a sus críticas al proceso de paz como a su cercanía política con él. “Atacan a Paloma por La Habana y por mí. Paloma es de principios, de convicciones, coherente, no oportunista”, afirmó el exmandatario.

La polémica se intensificó luego de que Valencia expresara reparos frente a la JEP y a lo que considera fallas del acuerdo de paz negociado en La Habana. Estas posiciones han generado tensiones con Oviedo, quien ha defendido el sistema de justicia transicional como un componente clave del proceso de paz.

En su pronunciamiento, Uribe insistió en que Valencia es una dirigente con capacidad de diálogo y concertación. “Como buena legisladora, sabe concertar, buscar opciones. Lo ha hecho con diferentes gobiernos. Además, lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores”, sostuvo.



Paloma es firme, coherente, no oportunista, dialoga, busca concertar. La atacan por La Habana y por mí. pic.twitter.com/rNFJNn4Uy8 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 11, 2026

El exmandatario también reiteró sus críticas al acuerdo de paz con las FARC, señalando que, a su juicio, generó un precedente de impunidad frente a delitos graves. “La impunidad de La Habana dio muy mal ejemplo y permitió impunidad por delitos atroces como el secuestro o la violación de niños. Además, les dio elegibilidad política a los actores armados”, afirmó.

Según Uribe, el país enfrenta actualmente un deterioro en materia de seguridad y narcotráfico. “Ahora hay 26.000 personas en armas, más las ciudades llenas de bandas y de distribución de droga”, dijo, al comparar las cifras de cultivos ilícitos antes y después del proceso de paz.

Pese a sus críticas, el expresidente aclaró que su posición no busca promover encarcelamientos adicionales contra los excombatientes. “Nuestras críticas no son para que los encarcelen, eso ya está hecho, pero es muy importante tener esto para el futuro”, aseguró.

Uribe también defendió el papel de las Fuerzas Militares y cuestionó que el acuerdo, según él, haya equiparado a los militares con organizaciones terroristas. “Nuestras Fuerzas Armadas son profesionales, constitucionales y no han estado al servicio de dictadores”, dijo.

Finalmente, el exmandatario hizo un llamado a respaldar políticamente a Valencia y pidió que las críticas no se trasladen a ella por su trayectoria política. “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste”, afirmó. En su mensaje, Uribe concluyó con un llamado electoral: “Elijamos la primera mujer presidente de Colombia, a Paloma”.

