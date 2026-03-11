Habilitan más puntos de cobro del subsidio Colombia Mayor tras largas filas en Bucaramanga

Con el objetivo de garantizar un acceso más cómodo, seguro y ágil al subsidio del programa Colombia Mayor, la Alcaldía de Bucaramanga anunció la habilitación de varios puntos de atención para que los adultos mayores beneficiarios puedan realizar el enrolamiento financiero y recibir su pago sin tener que enfrentar largas filas o desplazamientos innecesarios.

La medida busca brindar una atención digna y oportuna a los adultos mayores del municipio, quienes actualmente reciben el subsidio correspondiente a los ciclos 1 y 2 del año 2026.

El pago del incentivo se está realizando a través del nuevo operador financiero SuperGIROS en alianza con SURED, y en la capital santandereana se efectúa en los puntos de pago de La Perla.

De acuerdo con la administración municipal, el pago por giro estará disponible hasta el próximo 20 de marzo, por lo que se invita a los beneficiarios a acercarse a los puntos autorizados dentro de ese plazo.



Las autoridades recordaron que las personas que cobran el subsidio por primera vez deben realizar un único proceso de enrolamiento financiero, el cual incluye la actualización de datos, toma de huella y registro de firma. Este procedimiento permite validar la identidad del beneficiario y garantizar que el pago se realice de manera segura.

El secretario de Desarrollo Social, Iván Darío Torres Alfonso, explicó que la habilitación de más puntos de atención busca facilitar el acceso al programa y mejorar la experiencia de los beneficiarios.

“Para todas las personas mayores que reciben el bono de Colombia Mayor, especialmente los nuevos beneficiarios, debemos comunicarles que el enrolamiento financiero que antes solo se podía realizar en un punto principal, ahora podrá hacerse en varios lugares habilitados en la ciudad, lo que permitirá más puntos y menos filas”, señaló el funcionario.

Con esta estrategia, la Alcaldía busca descongestionar los puntos de pago, evitar aglomeraciones y garantizar que los adultos mayores puedan reclamar su subsidio de forma rápida y segura, fortaleciendo así la atención social a esta población vulnerable en Bucaramanga.