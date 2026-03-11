Fletero fue abatido en Medellín tras intentar robarle una cadena de oro a un extranjero

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín confirmaron que fue abatido un presunto fletero en inmediaciones de la Universidad de Antioquia. Esto, luego de intentar robarle una cadena de oro a un ciudadano estadounidense en el barrio Laureles.

La información que se ha conocido sobre este caso es que el extranjero estaba departiendo en un establecimiento comercial cuando fue abordado por dos hombres en una moto. En el intento de hurto, el estadounidense se opuso y resultó herido en una de sus piernas por un impacto de arma traumática.

Mientras el extranjero fue llevado de inmediato a un centro asistencial, los delincuentes emprendieron la huida y fue allí cuando la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá comenzó la persecución que rápidamente se convirtió en un cruce de disparos.

En medio del procedimiento, una de las patrulleras logró accionar su arma de dotación e impactar a uno de los delincuentes en su espalda, hecho por lo que fue trasladado al Hospital San Vicente en donde llegó sin signos vitales, pero se logró determinar que tenía entre 20 y 25 años.



Hay que mencionar que el segundo hombre involucrado en el intento de hurto del estadounidense logró escapar y se arrojó al río Medellín en donde se perdió rastro del delincuente que es buscado mediante las cámaras de seguridad de la capital de Antioquia, ya que la moto en la que se movilizaban también había sido robada hace un par de días.