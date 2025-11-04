Lanzan “Mi Río, Mis Quebradas” con inversión histórica para recuperar el río Medellín

El alcalde de Medellín anunció uno de los proyectos ambientales más ambiciosos de los últimos años: “Mi Río, Mis Quebradas”, una estrategia conjunta que busca la protección, recuperación y conservación del río Medellín y sus principales afluentes durante los próximos 15 años

Federico Gutiérrez Zuluaga, explicó que el Distrito invertirá más de 660 mil millones de pesos hasta el año 2027, en diferentes etapas y con la participación activa del Metro y el Área Metropolitana. Esta inversión estará enfocada en la intervención de 30 puntos críticos del río y en obras hidráulicas en más de 90 quebradas, con el propósito de prevenir riesgos, mitigar inundaciones y fortalecer la adaptación al cambio climático.

De acuerdo con el mandatario, entre 2024 y 2025 se destinarán más de 410 mil millones de pesos exclusivamente a la recuperación y manejo de quebradas, a los que se suman 132 mil millones adicionales para ampliar la cobertura en zonas críticas del Valle de Aburrá.

En total, la Alcaldía de Medellín aportará 366.383 millones de pesos, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 282 mil millones, y el Metro de Medellín 15 mil millones. Con estos recursos se ejecutarán 21 obras hidráulicas nuevas en quebradas, se atenderán 30 puntos críticos por riesgo hidráulico en el eje del río y se crearán 40.000 metros cuadrados de nuevos espacios públicos.



"Esto nos permitirá, además, generar en promedio 40.000 metros cuadrados de espacio público adicionales cuando intervengamos las quebradas en todos los barrios y tener parques y tener buenas centralidades para las comunidades. Esto es vida, es un proyecto fundamental. Estamos invirtiendo más recursos de los que estaban previstos en plan de desarrollo" aseguró el mandatario local.

Asimismo, destacó que el programa retoma el legado del antiguo Instituto Mi Río, creado en los años noventa y liquidado en 2002, con una visión renovada enfocada en la gestión integral del agua, la reducción del riesgo y la recuperación ambiental con participación comunitaria y sostenibilidad.

El proyecto permitirá igualmente planificar acciones hasta 2027 y dejar un plan maestro hasta 2040, que servirá de guía para las próximas tres administraciones de la ciudad. Este documento se integrará al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y al Plan de Acción Climática, consolidando una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

El programa no solo contempla obras físicas, sino también la recuperación de espacios ambientales emblemáticos, entre ellos el aula ambiental ubicada en la zona norte de Medellín, una infraestructura abandonada durante varios años que será restaurada para volver a convertirse en un centro de educación y cultura ambiental al servicio de la ciudad.

