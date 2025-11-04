En vivo
Lanzan "Mi Río, Mis Quebradas" con inversión histórica para recuperar el río Medellín

Lanzan “Mi Río, Mis Quebradas” con inversión histórica para recuperar el río Medellín

El alcalde de Medellín anunció uno de los proyectos ambientales más ambiciosos de los últimos años que busca la protección, recuperación del río Medellín durante los próximos 15 años.

