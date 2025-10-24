Expertos proponen canalizar nuevamente el río Medellín para evitar emergencias

El socavón que apareció en la vía férrea del Metro de Medellín, entre las estaciones Poblado y Aguacatala, a parte de generar graves problemas de movilidad en el Valle de Aburrá, también es motivo para que miles de personas se pregunten qué se puede hacer para que estas situaciones no vuelvan a suceder y expertos dieron una respuesta: volver a canalizar el río Medellín.

Expertos de la Universidad Nacional indican que ha sido una alternativa que han planteado hace algunos meses debido a los problemas que ha tenido el cauce del río Medellín, por lo que una acción que creen conveniente para evitar una tragedia aún mayor es que intervenga de forma integral buena parte del afluente que atraviesa el Área Metropolitana.

Osvaldo Ordóñez, doctor en geología, explicó que la canalización del río Medellín tiene más de 70 años, por lo que el crecimiento del territorio y otros factores climáticos han provocado que la capacidad hidráulica se vea rebosada, situación por la que solo ve una solución factible.



¿Cómo evitar socavaciones en el metro de Medellín?

"La solución es profundizar el cauce, o sea, bajarse por lo menos al menos dos metros. En esa bajada, hacer unos muros verticales en concreto, y hacer, pues, las placas como las que existen hoy en día. Y haciendo los muros y profundizando se se evitaría todos los problemas de socavación", declaró Ordoñez.

Ordóñez mostró su preocupación por los cerca de 90 puntos críticos que hay a lo largo del río Medellín, por lo que manifestó que una nueva canalización aunque se demoraría aproximadamente cuatro años, sería una salida conveniente para que el Valle de Aburrá no sufra con los fuertes aguaceros en los próximos 70 años.



Además, el geólogo fue insistente en que lo único que hace falta para que la solución se haga realidad es que el dinero aparezca por parte de los varios “responsables” que tiene el río Medellín.

"El único problema de todo es el dinero, que en estos momentos el río Medellín, políticamente él pertenece a mucha gente, pero a la hora de poner plata a todos le sacan el cuerpo. Ejemplo, el río Medellín en esencia le pertenecía al área metropolitana, pero el área metropolitana dice que no, que el que más se ve afectado es Medellín y Medellín dice que no, que el que más se ve afectado es el metro", argumentó.

Por ahora y mientras se discuta la posibilidad de canalizar nuevamente el río Medellín, el Metro informó que las labores de reparación en la vía férrea avanzan a buen ritmo, mientras el clima lo permita, para poder llenar el gigantesco hueco y así restablecer el servicio entre las estaciones Poblado y Aguacatala en el menor tiempo posible.