"Esperamos poder cumplir los plazos": gerente del Metro de Medellín sobre trabajos en socavación

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, aseguró que los trabajos para atender la socavación que afecta la vía férrea del sistema de transporte masivo avanzan pese a las lluvias. La emergencia fue causada por la crecida del río Medellín, que retiró material debajo de las placas de protección, lo que obligó a suspender el servicio en un tramo del sistema. Según Elejalde, las labores podrían extenderse hasta por ocho días, dependiendo de las condiciones climáticas.

“Estamos al frente de este trabajo. Ayer trabajamos llevando materiales y maquinaria, con 60 personas. Estamos pensando que, si el clima nos ayuda, en más tardar 8 días tendríamos atendida la socavación originada por un fuerte aguacero y una crecida del río Medellín que sacó material debajo de las placas de protección. El servicio, obviamente, se suspende oportunamente por razones de seguridad”, explicó el gerente del Metro en diálogo con Mañanas Blu de Blu Radio.

Coordinación interinstitucional y retos técnicos

Elejalde destacó que las labores de reparación se realizan en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el personal técnico del Metro, quienes evalúan constantemente los tiempos de intervención. “Ayer llovió muchísimo y pudimos avanzar los trabajos, aunque no terminamos lo previsto para ayer. Esperamos poder cumplir con esos plazos”, dijo el gerente, subrayando que la situación climática ha sido un obstáculo para avanzar al ritmo esperado.

Trabajos en socavación de vía férrea de metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

El funcionario también explicó que no es posible reemplazar el servicio férreo con buses debido a la alta demanda de pasajeros. “No es posible sustituir de manera cómoda el servicio con buses. Necesitaría más de 20 buses cada 3 o 4 minutos, eso es lo que pasa, como no es posible, se hacen grandes tiempos de espera”, señaló Elejalde, quien pidió comprensión a los usuarios mientras se desarrollan las obras de recuperación.



¿Cuál es el daño en el metro de Medellín?

De acuerdo con el gerente, la socavación del Metro de Medellín presenta condiciones técnicas complejas, ya que el ingreso al punto afectado debe hacerse por la parte interna del sistema y no desde el cauce del río. “El hueco tiene unas condiciones delicadas de intervención, porque toca ingresar por la parte interna, no se puede por la parte interna del río. Eso hace los trabajos más complicados, hay que hacer el taponamiento hacia el río y verter los materiales. Por eso tenemos que hacer el lleno con esas condiciones técnicas particulares”, explicó.

Mientras avanzan las obras, el Metro de Medellín mantiene suspendido el servicio en el tramo afectado por razones de seguridad y recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales para conocer los ajustes operativos, rutas alternativas y el plan de contingencia dispuesto para mitigar los efectos de la emergencia.

