Arreglo de vía férrea en el metro de Medellín podría demorar 8 días: este es el plan de contingencia

Arreglo de vía férrea en el metro de Medellín podría demorar 8 días: este es el plan de contingencia

Entre las medidas tomadas por el sistema de transporte público aseguró estar realizando controles "de acceso en las estaciones del sur para preservar la seguridad de las personas"

socavacion-en-metro-de-medellin-trabajos.jpg
Trabajos en socavación de vía férrea de metro de Medellín.
Foto: Metro de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

El Metro de Medellín informó que los trabajos de reparación en la línea A, entre las estaciones Aguacatala y La Estrella, podrían extenderse por ocho días, dependiendo de las condiciones climáticas.

Actualmente, el sistema opera de manera parcial entre Niquía y Poblado, y entre Aguacatala y La Estrella, mientras se realizan las intervenciones sobre la vía férrea.

Medidas para los usuarios

Como parte del plan de contingencia, buses padrones de Metroplús prestan servicio sin costo entre Aguacatala y Poblado, con una frecuencia aproximada de cada seis minutos, según el flujo vehicular. Estas rutas circulan por la Avenida Las Vegas, con paradas en dos puntos: la glorieta Las Vegas (a un costado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid) y la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas.

socavacion-metro-de-medellin-foto.jpg
Socavación en el metro de Medellín.
Foto: Metro de Medellín.

Además, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá autorizó que las rutas integradas en las estaciones del sur presten servicio hasta Poblado y el centro de la ciudad, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios afectados.

Control y seguridad

El Metro anunció también que se está realizando control de acceso en las estaciones del sur, como medida preventiva para preservar la seguridad de los pasajeros durante la contingencia.

La empresa pidió comprensión y paciencia a los usuarios, e insistió en que la duración de las obras dependerá de la favorabilidad de las condiciones climáticas.

Rutas del Metro de Medellín en contingencia

En medio de la contingencia, la Secretaría de Movilidad informó que las rutas de la comuna 14 (El Poblado) que antes integraban en Aguacatala, ahora lo harán en la estación Industriales – costado oriental. Tu comprensión y colaboración son clave para una movilidad segura. Añadió que las rutas 133i, 134i y 134iia integrarán en la Av. Las Vegas con calle 10 (glorieta bajo el puente). Las rutas C4-002, 136i, C3-001, C3-001A, C3-002 y C4-003 no presentan cambios.

