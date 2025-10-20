Socavación en la vía férrea dejó fuera de servicio tres estaciones del metro de Medellín

Autoridades de gestión del riesgo, ambientales y el propio Metro de Medellín adelantan labores de inspección de una socavación reportada en la vía férrea de la Línea A del sistema de transporte en la mañana de este lunes.

La situación se originó sobre la vía que va en sentido norte - sur, más cercana al río Medellín, en el tramo entre las estaciones Poblado y Aguacatala, cerca al puente de la 4 Sur.

Como resultado de la contingencia el metro opera a esta hora entre las estaciones Niquía - Poblado y La Estrella - Itagüí, es decir, que están fuera de servicio Aguacatala, Ayurá y Envigado.

¿Qué pasó en el metro de Medellín?

El gerente del Metro, Tomás Elejalde, indicó que la falla se originó por las lluvias de las últimas horas en buena parte de la subregión metropolitana y están al frente de su atención junto a EPM y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



"Este punto no estaba identificado previamente, surgió debido a las lluvias de la noche anterior. Nosotros, sin embargo, hemos invertido en los últimos cinco años más de 28.000 millones de pesos, e igualmente la Universidad Nacional y Área Metropolitana, junto con el Metro, hemos identificado más de 89 puntos críticos, los cuales sí se están atendiendo", declaró el directivo.

Socavación en el metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Se espera que en las próximas horas el metro de Medellín no solo indique cuáles serán las obras ejecutar en el tramo afectado por la socavación, pero también las medidas especiales para el plan de movilidad durante la hora pico en la tarde, donde la mayor parte de la población se moviliza en sentido sur - norte del Valle de Aburrá.