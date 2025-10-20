En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Socavación en la vía férrea dejó fuera de servicio tres estaciones del metro de Medellín

Socavación en la vía férrea dejó fuera de servicio tres estaciones del metro de Medellín

Personal inspecciona la zona de la novedad para definir obras a ejecutar en el tramo entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

Socavación en vía del metro de Medellín.jpg
Socavación en vía del metro de Medellín.
Foto: Metro de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Autoridades de gestión del riesgo, ambientales y el propio Metro de Medellín adelantan labores de inspección de una socavación reportada en la vía férrea de la Línea A del sistema de transporte en la mañana de este lunes.

La situación se originó sobre la vía que va en sentido norte - sur, más cercana al río Medellín, en el tramo entre las estaciones Poblado y Aguacatala, cerca al puente de la 4 Sur.

Como resultado de la contingencia el metro opera a esta hora entre las estaciones Niquía - Poblado y La Estrella - Itagüí, es decir, que están fuera de servicio Aguacatala, Ayurá y Envigado.

Lea también:

  1. METRO DE MEDELLÍN- METRO.jpg
    Cortesía: Metro de Medellín
    Antioquia

    Metro de Medellín recibió máxima calificación crediticia de Fitch Ratings: por octava ocasión

  2. Metro de Medellín
    Metro de Medellín
    Foto: AFP
    Antioquia

    Revista internacional pone al Metro de Medellín entre los 10 mejores del mundo

¿Qué pasó en el metro de Medellín?

El gerente del Metro, Tomás Elejalde, indicó que la falla se originó por las lluvias de las últimas horas en buena parte de la subregión metropolitana y están al frente de su atención junto a EPM y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Este punto no estaba identificado previamente, surgió debido a las lluvias de la noche anterior. Nosotros, sin embargo, hemos invertido en los últimos cinco años más de 28.000 millones de pesos, e igualmente la Universidad Nacional y Área Metropolitana, junto con el Metro, hemos identificado más de 89 puntos críticos, los cuales sí se están atendiendo", declaró el directivo.

socavacion-metro-de-medellin-foto.jpg
Socavación en el metro de Medellín.
Foto: Metro de Medellín.

Se espera que en las próximas horas el metro de Medellín no solo indique cuáles serán las obras ejecutar en el tramo afectado por la socavación, pero también las medidas especiales para el plan de movilidad durante la hora pico en la tarde, donde la mayor parte de la población se moviliza en sentido sur - norte del Valle de Aburrá.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Metro de Medellín

Medellín

Movilidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad